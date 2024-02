In The Hand of Dante - Martin Scorsese z rolą aktorską. "Jest niezwykły"

fot. materiały promocyjne

In the Hand of Dante to film w reżyserii Juliana Schnabela, którego producentem wykonawczym jest legendarny Martin Scorsese. Okazuje się, że ikona współczesnego kina weźmie również udział jako jeden z członków obsady. Nie jest to nowość dla reżysera, który zagrał m.in. Vincenta van Gogha w dziele Sny od Akira Kurosawy. Martin Scorsese udzielał też głosu w bajce animowanej Rybki z ferajny, która brała oczywiste inspiracje z jego własnego filmu.

O występie legendarnego reżysera wypowiedział się sternik projektu, Julian Schnabel. Przyznał, że rola Scorsese i jego udział w filmie jest "genialny i bardzo istotny". Reżyser wciela się w postać starszego mędrca, który wpłynął na tworzenie Boskiej komedii przez Dante Alighieriego. Dwie inne osoby, które widziały już fragmenty z udziałem Scorsese, potwierdzają, że jego występ jest znakomity.

Jest niezwykły w tym filmie. Nie da się odciągnąć od niego wzroku.

In The Hand of Dante - o czym opowie film?

Historia opowiada o kradzieży oryginalnego rękopisu Boskiej Komedii Dante Alighieriego przez przemytniczą szajkę z Nowego Jorku. Bohaterem jest uczony imieniem Nick, który zostaje zatrudniony, aby potwierdził autentyczność dokumentu. Ogarnięty pokusą mężczyzna przeciwstawia się złodziejom i kradnie rękopis. Nick podąża mroczną i pełną przemocy ścieżką z metaforycznego piekła do raju wraz ze swoją ukochaną Giuliettą. Równolegle rozgrywa się inna opowieść, czyli słynna odyseja Dantego, który został uwięziony w pozbawionym miłości małżeństwie z Gemmą. Ucieka więc na Sycylię i tworzy swoje największe dzieło, uwieczniając w nim swoją dawno utraconą miłość, Beatrice.

Producentami filmu są Jon Kilik, Francesco Melzi d’eril z MeMo Films i Olmo Schnabel z TWIN Productions. Martin Scorsese będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego wraz z DreamCrew, Screen Capital/Screen One i Tribune Pictures, oraz Oscarem Isaac'iem za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Mad Gene Media i Julianem Schnabelem.

In The Hand of Dante nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.