Infinite - premiera filmu z Markiem Wahlbergiem przesunięta. Twórcy o wyzwaniu, jakim stała się produkcja

Infinite to film oparty na książkach autorstwa D. Erica Mainkranza z cyklu The Reincarnationist Papers. Gwiazdą produkcji jest Mark Wahlberg. Niestety, jest to kolejna z premier, które z uwagi na pandemię koronawirusa trzeba było przełożyć. Widowisko miało zadebiutować na dużym ekranie 7 sierpnia 2020 roku, ale wytwórnia Paramount Pictures ogłosiła, że wejdzie ono do kin dopiero 28 maja 2021 roku.

Studio podobno pokłada w filmie ogromne nadzieje, nie chce więc przesuwać go na okres jesienny (wypełniony innymi tytułami, również przełożonymi z okresu letniego). Zdjęcia do Infinite zostały zakończone - teraz trwają pracę nad postprodukcją. Nie jest jednak zbyt łatwo - wszyscy pracujący przy montażu znajdują się w różnych miejscach, próbując współpracować.

Jest nam trudno. Ostateczny osąd najłatwiej wydaje się wspólnie, analizując coś razem. Znacznie ciężej jest pracować nad idealną wersją filmu przez telefon. (...) Mamy więcej czasu, ale i proces trwa dłużej. (...) To frustrujące, ale i pouczające doświadczenie.

Zwrócili też uwagę na pewne niebezpieczeństwo związane z tego typu pracą - chodzi o hakowanie Zooma, z którego korzystają do komunikowania się. Nic dziwnego - kto czuje się bezpiecznie, dzieląc się zastrzeżonymi informacjami o studiach i filmach fabularnych, w które ktoś zainwestował fortunę? Muszą zatem, jak sami mówią, "kombinować na wiele sposobów", by zachować maksimum bezpieczeństwa, co nie jest najłatwiejsze.

W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Chiwetela Ejiofora i Jasona Mantzoukasa. Za reżyserię odpowiada Antoine Fuqua.