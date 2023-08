Invincible - co z filmem aktorskim? Nowe informacje od twórcy serii

fot. Materiały Prasowe

Invincible Roberta Kirkmana to seria komiksowa, która po raz pierwszy wyszła poza papier dzięki serialowi Prime Video Niezwyciężony oraz kilkoma grami wideo. Oprócz tego, w 2017 roku ogłoszono, że ma powstać aktorska adaptacja filmowa napisana przez Setha Rogana i Evena Goldberga. Jednakże, poza faktem, że film będzie spoza uniwersum trwającego serialu animowanego, szczegóły były nieznane. Do czasu, bo Kirkman w końcu zdradził więcej informacji.

Invincible - Kirkman o filmie aktorskim

Podczas Comic-Cona w San Diego, Robert Kirkman został zapytany o wyczekiwany film aktorski. Oto, co odpowiedział twórca Invincible:

- Przez strajki wszystko stanęło, i słusznie. Wszyscy robią coś wspaniałego, starając się zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość pracy, rozwoju i przetrwania w tej branży. Wszystko zostało wstrzymane, ale wiem, że Universal bardzo zainwestował w ten projekt i to coś, nad czym pracowaliśmy za kulisami aż do tego momentu. Mam nadzieję, że w przyszłości będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie w bardziej przystępny sposób.

Wydaje się zatem, że w związku z trwającymi strajkami scenarzystów i aktorów, na film o Invincible fani będą musieli jeszcze długo poczekać.

Z tego uniwersum na pewno szybciej pojawi się 2. sezon Niezwyciężonego - data premiery jest planowana na 4 listopada 2023 roku na platformie Amazon Prime Video.