Książki fantasy, które powinny stać się filmami i serialami. Te tytuły idealnie nadają się na ekranizację

Świat fantasy wciąż przyciąga miliony czytelników, oferując zarówno monumentalne opowieści o walce dobra ze złem, jak i bardziej kameralne historie pełne magii, intryg i niezwykłych bohaterów. Wielu z nas zaczytuje się w książkach, wyobrażając sobie, jak te światy mogłyby wyglądać na ekranie. Niektóre tytuły od dawna czekają na swoją filmową lub serialową adaptację, inne mogłyby zupełnie zaskoczyć widzów bądź nawet zrewolucjonizować gatunek.

Stworzyliśmy dla Was listę książek i całych cyklów powieści fantasy, które w naszej ocenie zasługują na ekranizację. Staraliśmy się spojrzeć na konwencję przekrojowo, wydobywając z niej absolutne klasyki, które mają ogromny potencjał filmowy czy serialowy, ale też mniej oczywiste propozycje przeplatające fantasy z horrorem, science fiction i literaturą młodzieżową. Na deser zostawiliśmy kilka tytułów, które doczekały się już adaptacji, lecz takiej, która wymaga zdecydowanej poprawy.

Wszystkie z nich łączy jedno: historia, która aż się prosi o to, by zobaczyć ją w kinie, telewizji czy na platformie VOD.

Część z nich już jest w drodze na ekrany, o adaptacjach innych mówi się od wielu lat - prace nad nimi niekiedy utknęły w martwym punkcie. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że w poniższym zestawieniu znajdziecie opowieści fantasy zawierające gotowy przepis na emocje, przygodę i świat, który można eksplorować godzinami.

Książki fantasy, które TRZEBA zekranizować. Te powieści zasługują na filmy lub seriale

Cykl „Archiwum Burzowego Światła" – Brandon Sanderson Tęsknię za dniami przed Ostatnim Spustoszeniem. Epoką, zanim Heroldowie nas porzucili, a Świetliści Rycerze zwrócili się przeciwko nam. Czasem, gdy na świecie wciąż była magia, a w sercach ludzi był honor. Obserwujemy cztery postaci. Pierwszą jest chirurg, zmuszony do porzucenia swej sztuki i zostania żołnierzem w najbardziej brutalnej wojnie naszych czasów. Drugą – skrytobójca, morderca, który płacze, kiedy zabija. Trzecia osoba to oszust, młoda kobieta skrywająca za płaszczem kłamstw swoją prawdziwą naturę. Ostatnią jest arcyksiążę, wojownik, owładnięty żądzą krwi. Świat może się zmienić. Wiązanie Mocy i Odpryski mogą powrócić, magia starożytnych dni może należeć do nas. Ta czwórka jest kluczem. Jedno z nich może nas zbawić. A jedno nas zniszczy.

