Książki fantasy, które powinny stać się filmami i serialami. Te tytuły idealnie nadają się na ekranizację

Które książki wręcz muszą stać się filmami lub serialami fantasy? Wybraliśmy dla Was te powieści i cykle, które powinny ożyć na małym i dużym ekranie. Są wśród nich murowane hity, ale i mniej znane tytuły, które bez cienia wątpliwości mogłyby wnieść świeży powiew do gatunku.
Piotr Piskozub
Archiwum Burzowego Światła - połączone okładki tomów cyklu autorstwa Michaela Whelana
Świat fantasy wciąż przyciąga miliony czytelników, oferując zarówno monumentalne opowieści o walce dobra ze złem, jak i bardziej kameralne historie pełne magii, intryg i niezwykłych bohaterów. Wielu z nas zaczytuje się w książkach, wyobrażając sobie, jak te światy mogłyby wyglądać na ekranie. Niektóre tytuły od dawna czekają na swoją filmową lub serialową adaptację, inne mogłyby zupełnie zaskoczyć widzów bądź nawet zrewolucjonizować gatunek. 

Stworzyliśmy dla Was listę książek i całych cyklów powieści fantasy, które w naszej ocenie zasługują na ekranizację. Staraliśmy się spojrzeć na konwencję przekrojowo, wydobywając z niej absolutne klasyki, które mają ogromny potencjał filmowy czy serialowy, ale też mniej oczywiste propozycje przeplatające fantasy z horrorem, science fiction i literaturą młodzieżową. Na deser zostawiliśmy kilka tytułów, które doczekały się już adaptacji, lecz takiej, która wymaga zdecydowanej poprawy. 

Wszystkie z nich łączy jedno: historia, która aż się prosi o to, by zobaczyć ją w kinie, telewizji czy na platformie VOD. 

Część z nich już jest w drodze na ekrany, o adaptacjach innych mówi się od wielu lat - prace nad nimi niekiedy utknęły w martwym punkcie. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że w poniższym zestawieniu znajdziecie opowieści fantasy zawierające gotowy przepis na emocje, przygodę i świat, który można eksplorować godzinami. 

Książki fantasy, które TRZEBA zekranizować. Te powieści zasługują na filmy lub seriale 

Cykl „Archiwum Burzowego Światła” – Brandon Sanderson

Tęsknię za dniami przed Ostatnim Spustoszeniem. Epoką, zanim Heroldowie nas porzucili, a Świetliści Rycerze zwrócili się przeciwko nam. Czasem, gdy na świecie wciąż była magia, a w sercach ludzi był honor. Obserwujemy cztery postaci. Pierwszą jest chirurg, zmuszony do porzucenia swej sztuki i zostania żołnierzem w najbardziej brutalnej wojnie naszych czasów. Drugą – skrytobójca, morderca, który płacze, kiedy zabija. Trzecia osoba to oszust, młoda kobieta skrywająca za płaszczem kłamstw swoją prawdziwą naturę. Ostatnią jest arcyksiążę, wojownik, owładnięty żądzą krwi. Świat może się zmienić. Wiązanie Mocy i Odpryski mogą powrócić, magia starożytnych dni może należeć do nas. Ta czwórka jest kluczem. Jedno z nich może nas zbawić. A jedno nas zniszczy.

Cykl „Archiwum Burzowego Światła” – Brandon Sanderson
Wydawnictwo Mag
Teraz, gdy zobaczyliście, które powieści mają największy potencjał ekranizacji, czas spojrzeć na klasykę i absolutne perełki gatunku. Te tytuły ukształtowały świat fantasy, zachwycając kolejne pokolenia czytelników. Oto ranking najlepszych książek fantasy wszech czasów - historii, które warto znać i które wciąż inspirują twórców filmowych i serialowych.

Najlepsze książki fantasy w historii. Gra o tron daleko, wielu tytułów nie znacie

50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.

arrow-left
50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.
Wydawnictwo We Need YA
