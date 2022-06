Nowa zbroja Iron Mana może zniszczyć całe uniwersum. Romantyczne oświadczyny Tony'ego Starka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Co nowego w komiksach Marvela? Iron Man straci swoją kultową zbroję, ale wymieni ją na coś potencjalnie o wiele potężniejszego. W serii A.X.E.: Judgment Day, w której występuje razem z Avengersami, X-Menami i Eternals, superbohater będzie musiał zastąpić kostium, który miał go chronić, na taki który może zabić wszystkich. Z drugiej strony Tony Stark z zeszytu Iron Man #20 ma się całkiem nieźle - skończył odwyk i oświadczy się swojej nowej wybrance, którą tym razem nie jest Pepper Potts.

Marvel - nowa potężna zbroja Iron-Mana

W A.X.E.: Avengers #1 historia skupi się na Iron Manie, który zostanie pozbawiony pancerza, jak nigdy wcześniej. Po spędzeniu lat na budowaniu idealnej zbroi, będzie musiał wejść do takiej, która "może zabić" całe Marvel Universe. Czy ktokolwiek ma szansę przeżyć?

A.X.E.: Judgment Day

Marvel - romantyczne oświadczyny Tony'ego Starka

W zapowiedzi do komiksu Iron Man #20 od Marvela widzimy Tony'ego Starka po trzymiesięcznym odwyku. Z miejsca odbiera go Hellcat i razem wybierają się do pobliskiej restauracji, w której superbohater przekazuje jej napisany wcześniej list. Choć bez pierścionka - to zaskakująco romantyczne oświadczyny.

Poniżej znajdziecie zapowiedź komiksu Iron Man #20. Wolicie Tony'ego Starka z Pepper Potts czy nową ukochaną?

Iron Man #20