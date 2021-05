Iron Man i Kamienie Nieskończoności. Pościg za złoczyńcami w zapowiedzi Infinite Destinies

Marvel

Już w zeszłym roku ogłoszono powstanie wydarzenia Infinite Destinies, eventu, w którym w uniwersum Marvela ponownie pojawią się Kamienie Nieskończoności. Przypomnijmy, że cała historia ma być złożona z 8 części poświęconych różnym postaciom: Iron Manowi, Kapitanowi Ameryce, Black Cat, Thorowi, Spider-Manowi, Milesowi Moralesowi, Strażnikom Galaktyki i Avengers. Do sieci właśnie trafiły plansze promujące pierwszą odsłonę cyklu, zeszyt Iron Man Annual #1.

Z zapowiedzi wynika, że Miles Morales został wcześniej porwany i torturowany przez tajemniczego złoczyńcę, Assessora - jego wybawcami okazali się ostatecznie ojciec i wujek Aaron. Tony Stark postanowi odszukać sprawcę zajścia, co doprowadzi go również do innego antagonisty, Quantuma. Ten ostatni potrafi się teleportować, najprawdopodobniej wykorzystując w tym celu moc Kamienia Przestrzeni.

Iron Man Annual #1 - plansze

W oficjalnym komunikacie prasowym Marvel zapowiedział, że krucjata Iron Mana zakończy się "szokującym odkryciem".

Iron Man Annual #1 trafi na amerykański rynek 2 czerwca.