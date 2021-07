Iron Man 2 - dlaczego ta jedna kwestia Tony'ego Starka wciąż jest problematyczna. Chodzi o seksizm.

Źródło: Marvel

Iron Man 2 miał swoją premierę w 2010 roku. Od tego czasu wiele zmieniło się w przemyśle filmowym, jeśli chodzi o pokazywanie kobiecych bohaterek. Mamy więcej solowych filmów z superbohaterkami, które nie potrzebują ukochanego ani nie starają się po prostu wyglądać ładnie, bo nie taka jest ich rola na ekranie. Jednak cofając się w czasie i przyglądając się temu, jak druga część Iron Mana przedstawiła Czarną Wdowę, wiele osób czuje niesmak. Do tego stopnia, że swego czasu wypowiedziała się na ten temat grająca ją Scarlett Johansson, a teraz Victoria Alonso, wiceprezes wykonawczy Marvel Studios odpowiedzialny za produkcję.

fot. Marvel

Gdy film przedstawił nam Czarną Wdowę, była ona ukazana w bardzo stereotypowy, seksowny sposób. Tony Stark nie mógł oderwać od niej wzroku, przeglądał też odważne zdjęcia nowej pracownicy, a na zakończenie spotkania z Natashą oznajmił Pepper, że chce taką (I want one).

Podczas niedawnego wywiadu z Time, Victoria Alonso wytłumaczyła, dlaczego ta scena od zawsze ją niepokoiła.

Męczyło mnie to wtedy i męczy teraz. Pamiętam myślenie, że ona nie jest rzeczą. Swoją drogą, gdy świat widzi seksowną kobietę, to myśli że skoro jest piękna, to nie ma nic innego do zaoferowania.

Od tej pory, Czarna Wdowa przeszła ogromną transformację. Była to jednak długa droga i nie tylko Iron Man 2 zebrał krytykę, jeśli chodzi o przedstawienie tej postaci w stereotypowy sposób. Wielu ludziom nie spodobało się też chociażby to, jak pokazał ją Joss Whedon w Avengersach. Teraz jednak będzie mogła pokazać, na co ją stać w swoim solowym filmie, który 9 lipca 2021 roku będziemy mogli oglądać na ekranach kin. Jak komentuje Victoria Alonso:

Od zawsze istniał mit, że kobiece historie się nie sprzedają. Że superbohaterowie nie mogą być kobietami. Musieliśmy zdemistyfikować te mity, które były przecież dużą częścią tego, o co chodziło w Hollywood.

Możecie obejrzeć poniżej fragment, o którym wypowiedziała się Victoria Alonso i ocenić, czy miała rację: