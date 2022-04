Gwiazda Spider-Mana o Reginald the Vampire. Serial o grubym wampirze ma przełamać tropy

Fot. Imdb

Jacob Batalon to gwiazda Spider Man: No Way Home. W serii o Pajączku wcielał się w Neda Leedsa, wiernego przyjaciela głównego bohatera. Aktor zagra w nowej serii Syfy zatytułowanej Reginald the Vampire. Została stworzona na podstawie książek z cyklu Fat Vampire autorstwa Johnny'ego B. Truanta, które opowiadają o losach grubego faceta po tym, jak współpracownik przemienił go w wampira. Aktor wypowiedział się dla portalu Deadline o przełamywaniu znanych tropów w serialu i znaczeniu bycia niekonwencjonalnie atrakcyjnym.

Rozmawialiśmy o zasadniczym przesłaniu od samego początku, a także doświadczeniu bycia "nieładną" osobą. To mnie zachęciło.

Według aktora chcą uderzyć w stygmatyzację. Jacob Batalon zaznaczył także, że próbują wytyczyć własną ścieżkę, więc nie są niczym zainspirowani. Chcą przewrócić wampirze tropy do góry nogami i nie brać siebie przy tym zbyt poważnie.

Reginald the Vampire opowie o protagoniście, który nie może być z dziewczyną, którą kocha, a także jest zastraszany w pracy. W obsadzie są także Mandela Van Peebles (Mayor of Kingstown) i Em Haine (Fargo).