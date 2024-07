Producenci Jamesa Bonda rozmawiali z tym aktorem o roli agenta 007. I to żaden z faworytów

Fot. Marvel

Minęły prawie trzy lata, odkąd Daniel Craig pożegnał się z rolą Jamesa Bonda. Od tego czasu fani z niecierpliwością wyczekują na wieści o tym, kto będzie następnym odtwórcą słynnego agenta 007. Mimo to, do tej pory nie było żadnych oficjalnych informacji na ten temat, jedynie plotki i spekulacje.

Teraz jednak Guy Pearce w rozmowie z CinemaBlend zdradził, że odbył krótką rozmowę z producentami Jamesa Bonda na temat potencjalnego wcielenia się w tytułową rolę, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło.

Mieliśmy na ten temat krótką pogawędkę, nic oficjalnego, wiedząc, że w pewnym sensie ta rola staje się dostępna, czy coś takiego w ogóle by mnie interesowało. Co zabawne, pojawiło się to w momencie, w którym sam byłem otwarty na więcej rzeczy. Ale nie było to nic na tyle poważnego, by albo naciskać, albo odpuścić. To był po prostu taki kaprys - pomysł, o którym warto pomyśleć. Nie było żadnej solidnej podstawy, by myśleć o tym za dużo.

Guy Pearce grał między innymi w Iron Manie 3, Memento, Jak zostać królem czy Tajemnice Los Angeles. Zdobył nagrodę Emmy za rolę w serialu Mildred Pierce.

Co ciekawe, Guy Pearce nie pojawiał się na listach faworytów do roli agenta 007. Plotki i przecieki wskazywały na Paula Mescala i Aarona Taylora-Johnsona. Pierce Brosnan, który w Bonda wcielał się od 1995 do 2002 roku, wytypował Cilliana Murphy'ego. Czołowymi kandydatami bukmacherów (dane z 2022 roku) są za to również Aaron Taylor-Johnson, a także James Norton i Henry Cavill. Pełną listę możecie zobaczyć poniżej.