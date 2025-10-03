Co nakręci James Cameron po Avatarze 3? Opcji jest kilka, ale mogą zadecydować pieniądze
Wiele osób zastanawia się, czy kolejnym filmem Jamesa Camerona będzie Ghosts of Hiroshima. Reżyser wyjaśnia jednak, że to nie takie proste i kluczową kwestią będą wyniki box office Avatara 3.
Ghosts of Hiroshima napisał przyjaciela Jamesa Camerona. Reżyser dał mu pozwolenie na podzielenie się ze światem wiadomością, że kupił od niego tę historię. Cameron zdradził portalowi Variety, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy, a poza tym ma jeszcze kilka innych projektów w planach, o których widzowie jeszcze nie wiedzą. Jednak okazuje się, że na razie priorytetową kwestią są zarobki Avatar 3 w kinach:
Co nakręci James Cameron po Avatarze 3?
Opcji jest kilka: James Cameron może po Avatarze 3 zająć się filmem, który nie jest blockbusterem i mniej kosztuje; w przypadku wielkiego sukcesu Ognia i popiołu, może nakręcić od razu dwie pozostały części, znajdując czas na coś innego pomiędzy nimi; albo może skończyć z tą serią i odłożyć wszystko inne na później.
Na końcu James Cameron przyznał, że jest na rozdrożu i nie wszystko ma jeszcze zaplanowane, ale tak to już bywa. Będzie musiał zobaczyć, która droga bardziej mu odpowiada, w trakcie samej podróży. Ale wie jedno: nie zamierza przestać kręcić filmów i opowiadać kolejnych historii. I to może obiecać widzom z całą pewnością.
Avatar: ogień i popiół - zdjęcia
Źródło: Variety
