placeholder
Reklama
placeholder

Co nakręci James Cameron po Avatarze 3? Opcji jest kilka, ale mogą zadecydować pieniądze

Wiele osób zastanawia się, czy kolejnym filmem Jamesa Camerona będzie Ghosts of Hiroshima​. Reżyser wyjaśnia jednak, że to nie takie proste i kluczową kwestią będą wyniki box office Avatara 3.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  James Cameron 
avatar 3 avatar
James Cameron Entertainment.ie
Reklama

Ghosts of Hiroshima napisał przyjaciela Jamesa Camerona. Reżyser dał mu pozwolenie na podzielenie się ze światem wiadomością, że kupił od niego tę historię. Cameron zdradził portalowi Variety, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy, a poza tym ma jeszcze kilka innych projektów w planach, o których widzowie jeszcze nie wiedzą. Jednak okazuje się, że na razie priorytetową kwestią są zarobki Avatar 3 w kinach:

Najważniejsze w tym wszystkim jest — czy zarobimy na Avatarze 3? Oczywiście, coś na pewno. Pytanie jednak, jaki będzie to zysk, jeśli w ogóle, a jeśli tak — czy będzie to dostateczna zachęta do pozostania w tym uniwersum? Może poczekamy trochę, aż nie wymyślimy, jak trochę zmniejszyć koszty produkcji. Gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w przypadku efektów specjalnych. 

Co nakręci James Cameron po Avatarze 3?

Opcji jest kilka: James Cameron może po Avatarze 3 zająć się filmem, który nie jest blockbusterem i mniej kosztuje; w przypadku wielkiego sukcesu Ognia i popiołu, może nakręcić od razu dwie pozostały części, znajdując czas na coś innego pomiędzy nimi; albo może skończyć z tą serią i odłożyć wszystko inne na później. 

Mam więc dobry argument za tym, by zrobić sobie przerwę i to przemyśleć. Jest też kolejny, by w międzyczasie nakręcić bardziej osobisty film na mniejszą skalę, zanim nie wymyśli się, co z tym zrobić. ,W przypadku gigantycznego sukcesu mogę też po prostu pójść za ciosem, nakręcić od razu kolejne filmy (czwartą i piątą część Avatara - przyp. red.) i obmyślić taką metodologię produkcji, żeby zrobić sobie krótką przerwę w międzyczasie, podczas której mogę nakręcić jeszcze coś innego. No i ostatnia opcja: po prostu nakręcić te dwa chol***e filmy i zająć się resztą, gdy będę miał 80 lat.

Na końcu James Cameron przyznał, że jest na rozdrożu i nie wszystko ma jeszcze zaplanowane, ale tak to już bywa. Będzie musiał zobaczyć, która droga bardziej mu odpowiada, w trakcie samej podróży. Ale wie jedno: nie zamierza przestać kręcić filmów i opowiadać kolejnych historii. I to może obiecać widzom z całą pewnością.

Avatar: ogień i popiół - zdjęcia

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  James Cameron 
avatar 3 avatar
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Galactus
-

Tak wyglądał mocarz z Fantastycznej 4 na planie. Efekty specjalne to nie wszystko!

2 Project Baxter
-

Starbreeze stawia na serię Payday. Anulowano grę w uniwersum Dungeons & Dragons

3 Sekret wilczej gromady
-

50 najlepszych filmów fantasy XXI wieku. Harry Potter i Shrek rozgromieni w rankingu widzów

4 realme Gra o Tron
-

Smartfon z Westeros? realme zapowiada edycję specjalną inspirowaną Grą o Tron!

5 Superman/Spider-Man
-

DC i Marvel znów to zrobili. Fani liczyli na ten powrót

6 Pierścienie Władzy
-

Nowe zdjęcia z planu Pierścieni Władzy. Gdzie kręcono trzeci sezon?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV