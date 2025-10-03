Co nakręci James Cameron po Avatarze 3? Opcji jest kilka, ale mogą zadecydować pieniądze

Entertainment.ie

Ghosts of Hiroshima napisał przyjaciela Jamesa Camerona. Reżyser dał mu pozwolenie na podzielenie się ze światem wiadomością, że kupił od niego tę historię. Cameron zdradził portalowi Variety, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy, a poza tym ma jeszcze kilka innych projektów w planach, o których widzowie jeszcze nie wiedzą. Jednak okazuje się, że na razie priorytetową kwestią są zarobki Avatar 3 w kinach:

Najważniejsze w tym wszystkim jest — czy zarobimy na Avatarze 3? Oczywiście, coś na pewno. Pytanie jednak, jaki będzie to zysk, jeśli w ogóle, a jeśli tak — czy będzie to dostateczna zachęta do pozostania w tym uniwersum? Może poczekamy trochę, aż nie wymyślimy, jak trochę zmniejszyć koszty produkcji. Gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w przypadku efektów specjalnych.

Co nakręci James Cameron po Avatarze 3?

Opcji jest kilka: James Cameron może po Avatarze 3 zająć się filmem, który nie jest blockbusterem i mniej kosztuje; w przypadku wielkiego sukcesu Ognia i popiołu, może nakręcić od razu dwie pozostały części, znajdując czas na coś innego pomiędzy nimi; albo może skończyć z tą serią i odłożyć wszystko inne na później.

Mam więc dobry argument za tym, by zrobić sobie przerwę i to przemyśleć. Jest też kolejny, by w międzyczasie nakręcić bardziej osobisty film na mniejszą skalę, zanim nie wymyśli się, co z tym zrobić. ,W przypadku gigantycznego sukcesu mogę też po prostu pójść za ciosem, nakręcić od razu kolejne filmy (czwartą i piątą część Avatara - przyp. red.) i obmyślić taką metodologię produkcji, żeby zrobić sobie krótką przerwę w międzyczasie, podczas której mogę nakręcić jeszcze coś innego. No i ostatnia opcja: po prostu nakręcić te dwa chol***e filmy i zająć się resztą, gdy będę miał 80 lat.

Na końcu James Cameron przyznał, że jest na rozdrożu i nie wszystko ma jeszcze zaplanowane, ale tak to już bywa. Będzie musiał zobaczyć, która droga bardziej mu odpowiada, w trakcie samej podróży. Ale wie jedno: nie zamierza przestać kręcić filmów i opowiadać kolejnych historii. I to może obiecać widzom z całą pewnością.

