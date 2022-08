James Franco powraca na ekrany po oskarżeniach. Dostał kolejną rolę

fot. materiały prasowe

James Franco, który został oskarżony o molestowanie seksualne w 2017 roku, ponownie zawita na ekranach. Po 4 latach przerwy, spowodowanej niechlubnymi zarzutami, aktor powraca na plan filmowy. Mężczyzna znalazł się w obsadzie nowego filmu Miguela Bardema Alina of Cuba, gdzie zagra drugoplanową rolę. Aktor wcieli się w postać Fidela Castro. Poza nim angaż otrzymały aktorki - Mía Maestro, która zagra kubańską społeczniczkę Natalię "Naty" Revueltę oraz Ana Villafañe, mająca wcielić się w rolę Aliny Fernandez - córki Fidela Castro. Za scenariusz odpowiadali nominowany do Oscara Jose Rivera oraz laureat Nagrody Pulitzera Nilo Cruz.

Alina of Cuba - opis fabuły

Film ukazać ma prawdziwą historię kubańskiej emigrantki - Fernandez, która stała się społeczną obrończynią. Była ona nieślubnym dzieckiem Revuelty i Castro. Revuelta mocno zaangażowała się w początek komunistycznej rewolucji, przeznaczając na to cały swój dobytek. Fernandez dowiedziała się, że jest córką Fidela Castro w wieku 10 lat od swojej matki, która to ujawniła, że "El Comandante" jest jej biologicznym ojcem. Alina stała się kubańską społeczniczką. Otwarcie krytykowała Castro, a za próbę opuszczenia kraju była wielokrotnie aresztowana. Ostatecznie uciekła do Hiszpanii w 1993 roku. Wydarzenie to wywołało poruszenie na całym świecie.

James Franco - dlaczego dostał rolę w nowym filmie?

O podjętej decyzji obsadzenia Jamesa Franco wypowiedział się John Martinez O'Felan - główny producent kreatywny:

Znalezienie i przekonanie Jamesa Franco do zagrania Castro było dającym frajdę, ale też wymagającym procesem. Pierwotnym zleceniem naszego reżysera było znalezienie aktora, który byłby bliski fizycznemu podobieństwu do prawdziwego Castro. Aby osiągnąć cel przy tak trudnej obsadzie, wykorzystaliśmy starożytny galicyjski herb Fidela Castro jako nasz główny kompas, a następnie przeczesaliśmy cały szereg aktorów o latynoskich korzeniach w Hollywood, aby znaleźć kogoś o podobnej budowie twarzy. Po dokładnym przeszukaniu naszych kandydatów pod kątem hiszpańskiej i portugalskiej genealogii, stwierdziliśmy, że James jest zdecydowanie najbardziej podobny spośród czołowych aktorów naszego przemysłu. Skupimy się na zbudowaniu akcentu jego postaci i będziemy mieli olśniewającą ekranową parę, która zaintryguje widzów i ożywi historię z prawdziwą wizualną integralnością. W sumie, praca z tak wspierającą i ekscytującą obsadą była prawdziwym błogosławieństwem dla naszego zespołu i projektu.

James Franco pierwszą rolę po zarzutach otrzymał w tym roku. Zagra w dramacie Me, You. Zdjęcia do filmu ruszą we wrześniu.