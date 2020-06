James Gandolfini chciał "obić gębę" Harveya Weinsteina. O co poszło?

HBO

Dziś mija dokładnie 7 lat od momentu śmierci Jamesa Gandolfiniego - przypomnijmy, że odtwórca roli legendarnego Tony'ego Soprano zmarł w Rzymie w wieku zaledwie 51 lat. Jego koledzy z planu Rodziny Soprano, Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) i Steve Schirripa (Bobby Baccalieri), pojawili się teraz w programie Joe Rogan Experience, w którym wyjawili, że Gandolfini swego czasu chciał pobić odsiadującego dziś wyrok za liczne molestowania seksualne producenta, Harveya Weinsteina.

Do zdarzenia doszło w 2012 roku, niedługo po premierze produkowanego przez Weinsteina filmu Zabić, jak to łatwo powiedzieć - Gandolfini był jedną z jego głównych gwiazd. Magnat mocno nalegał, aby ekranowy Tony Soprano promował swój najnowszy film w programie The Late Show with David Letterman. Sęk w tym, że aktor konsekwentnie odmawiał zaproszeniom do tego typu widowisk; wyjątek zrobił jedynie dla słynnego 60 minut.

Gdy nalegania Weinsteina stały się coraz częstsze, Gandolfini nie wytrzymał - tak opisuje to Schirripa:

On ciągle do niego dzwonił i chciał, żeby poszedł do Lettermana, choć wcześniej usłyszał, że to się nie wydarzy. Był kur... paskudny dla Jima. Gandolfini w końcu stwierdził: Obije mu mordę! Znowu, kur..., do mnie dzwoni - spuszczę mu łomot! Za te pieniądze, które mi płaci, zamierzam to, kur..., zrobić. Jim przysięgał na Boga. To wszystko było zanim wyszło to całe gów... z Weinsteinem - wtedy to on był królem gów...