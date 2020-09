James Gunn obala teorie o zakulisowych konfliktach. Zaprasza reżyserów DC na plan filmu Marvela

fot. Screen Rant

James Gunn, który jest obecnie reżyserem filmów z dwóch największych filmowo-komiksowych uniwersów (Legion samobójców: The Suicide Squad i Strażnicy Galaktyki vol. 3) opowiedział, że szef Marvel Studios, Kevin Feige, złożył wizytę na planie The Suicide Squad i podkreślił, że "za kulisami nie ma takiej wrogości, jak w społeczności fanów". Jego komentarz spotkał się ze sprzeciwem wielu użytkowników Twittera, do czego Gunn również się ustosunkował.

Jeden z fanów napisał: jedyna wrogość to taka, którą teraz przejawiasz, obrażając fanów w ten sposób. Jasne, jest kilku dziwaków i trolli, ale to wy, wielcy liberałowie, odpowiadacie za zmniejszenie liczby odbiorców.

Gunn odpowiedział:



Nie obraziłem fanów. Ja JESTEM fanem. I myślę, że jak dotąd większość środowiska fanów to pełni akceptacji, fajni ludzie. Ale mówienie, że pomiędzy niektórymi fanami Marvela i DC nie ma żadnych niepotrzebnych kłótni, byłoby ślepym zaprzeczaniem, ignorancją i nieuczciwością.

Pojawił się też temat rzekomych przecieków między franczyzami. Jeden z fanów napisał, że DCEU jest wciąż zdradzane przez ludzi, którzy ujawniają tajemnice, plany i pomysły, oraz przekazują je "drugiej stronie". Gunn odpisał:

Jestem zdezorientowany koncepcją "ujawniania tajemnic drugiej stronie". Nigdy o czymś takim nie słyszałem.

Fan uściślił: istnieją spiskowe teorie, według których Geoff Johns zdradził Zacka Snydera i ujawnił plany na pięć filmów Ligi Sprawiedliwości Kevinowi Feige (Darkseid/Thanos, poświęcenie Batmana/Iron Mana, aspekty podróży w czasie).

Gunn zdecydowanie zaprzeczył, zauważając też, że Thanos był w filmie Marvela na rok przed zatrudnieniem Snydera przez DC, więc to raczej niemożliwe i wątpi w jakiekolwiek spiski franczyzowe.

W innym niedawnym tweecie filmowiec wyznał (odnosząc się do wspomnianej wizyty Kevina Feige na planie DC), że chciałby, aby niektórzy z reżyserów DC odwiedzili go na planie nadchodzących Guardians of the Galaxy vol. 3. I wymienił osoby, które chciałby ugościć: Zack Snyder, Jim Lee, Patty Jenkins, James Wan, David Ayer, Walter Hamada, Chantal Nong czy ktokolwiek ze "strony DC". Podkreślił, że wszyscy są zaproszeni.

Gdy jeden z użytkowników zapytał, jak to możliwe, że "architekt MCU" Kevin Feige dostał się na plan i jakim cudem Warner Bros. się na to zgodziło, James odparł:

Nie przeszkadzało im to. Wszyscy się znają i dobrze dogadują.