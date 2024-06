Jeremy Renner z poruszającym wyznaniem. Na razie nie przyjmie żadnej wymagającej roli

materiały prasowe

Jeremy Renner po katastrofalnym w skutkach wypadku podczas pracy z pługiem śnieżnym, do którego doszło 1 stycznia 2023 roku, znalazł się w stanie krytycznym. Ekranowy Hawkeye cudem uniknął wówczas śmierci, a proces jego rekonwalescencji wciąż trwa. Nie jest żadną tajemnicą, że rzeczone zdarzenie zaważyło na jego karierze aktorskiej - z najnowszego wywiadu wynika, że ten stan rzeczy nie uległ zmianie.

W trakcie obszernej rozmowy dla podcastu Smartless Renner przyznał, że nie ma obecnie "energii" tudzież "paliwa", aby przyjmować wymagające role:

Nie mam po prostu na to energii. Brakuje mi paliwa. Muszę włożyć tak wiele energii w to życie, w to ciało. Nie mogę teraz po prostu bawić się w udawanie kogoś innego. Każdego dnia naprawdę wiele czasu zajmuje mi dotarcie do punktu, w którym mogę myśleć pozytywnie, czynić postępy, rozwijać się.

Aktor wyjawił, że po wypadku sama perspektywa powrotu do zawodu była dla niego "bardzo przerażająca":

Ponieważ musiałem wcielić w życie tę piep... fikcję! Wciąż staram się funkcjonować w rzeczywistości, próbuję po prostu żyć. To było dla mnie naprawdę trudne przekroczenie granicy. To była długa podróż. Jej odbycie było dla mnie ciężkie w aspekcie psychicznym.

Pomimo swojego podejścia do kariery po wypadku Renner pojawił się na planie 3. sezonu serialu Burmistrz Kingstown. Jak jednak tłumaczy:

Wcieliłem się po prostu w postać, którą potrafię zagrać - i to w serialu, który doskonale znam. Łatwo było mi się wczuć w tę rolę. Gdyby jednak była bardziej wymagająca, nie mógłbym podjąć się tego zadania. Sam serial jest wymagający, ale gdybym miał teraz zagrać Dahmera lub inną tego typu postać, byłoby to dla mnie zbyt odległe.

Przypomnijmy, że Jeremy Renner pojawi się w filmie Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, kolejnej odsłonie cyklu Na noże. Szczegóły portretowanej przez niego postaci nie zostały jeszcze ujawnione.

