Jesse Eisenberg wylądował w Radomiu. Będzie w Polsce kręcić film

Jak udało nam się ustalić w tym tygodniu na lotnisku w Radomiu wylądował amerykański aktor Jesse Eisenberg. Potwierdzają to zresztą zdjęcia pracowników lotniska umieszone w mediach społecznościowych. Nie jest to jednak wizyta turystyczna. Aktor przygotowuje się do realizacji filmu w Polsce. Produkcja zatytułowana jest A Real Pain, a Eisenberg jest zarówno jej reżyserem, autorem scenariusza jak i jednym z odtwórcą głównych ról. Partnerować mu będzie znany z serialu Sukcesja Kieran Culkin, a jednym z producentów filmu jest Emma Stone.

A Real Pain - o czym jest film?

Film opowiada o dwóch kuzynach, którzy po śmierci babci wybierają się w podróż do Polski, by poznać lepiej historię swojej rodziny. W rezultacie dołączają do wycieczki której celem jest pokazanie grozy holokaustu jaki miał miejsce w naszym kraju.

Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jak rozumiemy Jesse Eisenberg przyjechał na razie bez większej ekipy, by poszukać potencjalnych plenerów i budynków w których mógłby zacząć realizację zdjęć. Z Radomia aktor udał się w kierunku Oświęcimia.