Jessica Jones w MCU? Zdjęcia aktorki dolały oliwy do ognia spekulacji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

4 stycznia 2023 roku Krysten Ritter, czyli aktorka grająca wcześniej Jessikę Jones w serialu Marvela nie należącym do MCU opublikowała zdjęcia na Instagram Stories. Na nich jest ona na siłowni. To wzbudziło podejrzenia.

Jessica Jones w MCU?

Chociaż Ritter publikowała fotki z siłowni w całym 2022 roku, te najnowsze dolały oliwy do spekulacji. Przede wszystkim jest ona ubrana w koszulkę związaną z Daredevilem z hasłem Choose Justice. Tym samym w związku z plotkami internauci zaczęli spekulować, czy aktorka nie przygotowuje się do roli w serialu Daredevil: Born Again, do którego zdjęcia ruszą w lutym 2023 roku. Dlatego właśnie wyczucie czasu z publikacją tych zdjęć nawiązujących do Daredevila wydaje się wszystkim podejrzaną sugestią aktorki.

Krysten Ritter na siłowni - przygotowania do Jessiki Jones?

Daredevil: Born Again - szczegóły serialu nie są znane. Wiemy jednak, że Charlie Cox powróci jako Daredevil, a Vincent D'Onofrio ponownie zagra Wilsona Fiska. Skoro ci dwaj aktorzy zostali wprowadzenia do filmowego uniwersum Marvela, nie jest wykluczone, że Krysten Ritter również tu się znajdzie. Według plotek Marvel Studios chce ją w tej roli. Najpewniej w lutym się przekonamy.