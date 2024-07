Jestem legendą 2 - kto stanie za kamerą? Trwają negocjacje z reżyserem Transformersów

fot. materiały prasowe

Warner Bros intensywnie poszukuje reżysera do filmu Jestem legendą 2. Ze względu na napięty harmonogram oraz prace nad Constantinem 2, już wcześniej zapowiadano, że powrót Francisa Lawrence'a za kamerę jest mało prawdopodobny. Jak informuje portal Deadline, studio jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem Stevena Caple'a Jr.(Transformers: Przebudzenie bestii, Creed II). Jeżeli te informacje się potwierdzą, oznaczać to będzie ponowną współpracę filmowca z Michaelem B. Jordanem. Przypomnimy, że ten aktor po raz pierwszy wystąpi z Willem Smithem na ekranie.

Jestem legendą 2 - co wiadomo?

Podczas panelu na Comic-Conie Goldsman zdradził, że już stworzył drugi szkic do Jestem legendą 2 po spotkaniu z Jordanem i Smithem. Powrót do znanego widzom świata ma być "dość spektakularny", a praca nad tym przynosi ekipie produkcyjnej sporo frajdy. Kontynuacja ma opierać się na alternatywnym zakończeniu filmu Francisa Lawrence'a, w którym postać Smitha przeżywa i staje się legendą wśród zarażonych.

Co więcej, akcja ma rozgrywać się "kilka dekad" po wybuchu epidemii w 2009 roku i wydarzeniach z pierwszego filmu. Inspiracją jest nie tylko powieść Richarda Mathesona, lecz także The Last of Us.