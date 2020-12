Jewish Press: kosmici istnieją, Donald Trump chciał ich ujawnić, ale obcy się zbuntowali

Fot. FOX

Nie, to nie jest żart, do 1 kwietnia zostało nam jeszcze kilka długich miesięcy. Redakcja serwisu Jewish Press poinformowała o nietuzinkowym wywiadzie, który były dyrektor ds. programów kosmicznych izraelskiego Ministerstwa obrony, Haim Eshed, udzielił redakcji Yedioth Aharonoth. Eshed, który przez trzy dekady przewodził programowi bezpieczeństwa kosmicznego, nie tylko potwierdził istnienie kosmitów, poinformował również że obca cywilizacja założyła Galaktyczną Federację. Organizacja czeka ponoć na dobry moment, aby ujawnić się ludzkości.

Według Esheda prezydent Stanów Zjednoczonych chciał przekazać informację o jej istnieniu całemu światu, ale powstrzymali go przed tym sami kosmici:

Obcy poprosili, aby nie ujawniać, że już tu są, ludzkość nie jest jeszcze na to gotowa. Trump był gotów o nich powiedzieć, ale kosmici z Galaktycznej Federacji powiedzieli: Poczekaj, daj ludziom najpierw ochłonąć. Nie chcą, aby wybuchła masowa histeria – powiedział Haim Eshed.

Tym, co ma trzymać kosmitów z dala od ludzi, jest obawa o to, jak zareagujemy na wieść o ich istnieniu. Boją, że zbyt wczesne ujawnienie prawdy o UFO mogłoby zaszkodzić ludzkości. Ponoć czekają na to, aż społeczeństwo zrozumie, czym jest kosmos oraz statki kosmiczne. I jeśli wierzyć zapewnieniom Esheda, rząd Stanów Zjednoczonych podpisał z nimi umowę, na mocy której zezwala na prowadzenie eksperymentów. Obcy chcą bowiem zrozumieć istotę wszechświata i liczą na to, że ludzkość im w tym pomoże.

Eshed storpedował także pośrednio dążenie Elona Muska do wysłania pierwszego astronauty na Marsa, gdyż według jego zapewnień Amerykanie już są na tej planecie. Podobno razem z kosmitami zamieszkujemy podziemne laboratoria.

Gdybym pięć lat temu ujawnił to, co dziś tutaj mówię, prawdopodobnie zostałbym hospitalizowany. Jeśli opowiadałbym o tym w jakimkolwiek środowisku akademickim, powiedzieliby, że postradałem zmysły. Dziś mówią inaczej. Nie mam niczego do stracenia. Otrzymałem moje stopnie i nagrody, jestem szanowany na zagranicznych uniwersytetach, gdzie również zmieniają się trendy.

Haim Eshed jest 87-letnim inżynierem lotniczym, który pomógł w powołaniu izraelskiej agencji bezpieczeństwa kosmicznego w 1981 roku i piastował stanowisko specjalisty do czasu rezygnacji z prawy w Ministerstwie obrony w 2011 roku.