Obcy - nowa seria w drodze. Dom Pomysłów zapowiada kolejną rasę ksenomorfów

Dark Horse Comics/Marvel

Przez ponad 30 lat komiksy wchodzące w skład franczyzy Obcy ukazywały się pod szyldem wydawnictwa Dark Horse Comics. Koniec końców prawa do nich przejął jednak Marvel, który właśnie zapowiedział powstanie zupełnie nowej serii. W Stanach Zjednoczonych zadebiutuje ona w marcu, a jej autorami będą scenarzysta Phillip Kennedy Johnson i rysownik Salvador Larocca.

Z rozesłanego do mediów oficjalnego komunikatu prasowego wynika, że głównym bohaterem historii jest Gabriel Cruz, najemnik pracujący dla Weyland-Yutani, potężnej korporacji znanej z filmowego cyklu. Stanie on do walki z przedstawicielami nieznanej do tej pory rasy ksenomorfów; stawka będzie naprawdę wysoka, gdyż w grę wchodzi ocalenie syna protagonisty. W opowieści pojawią się nowe postacie, choć nie zabraknie również kilku bohaterów, którzy debiutowali w innych odsłonach franczyzy. Kennedy Johnson zapowiada wykorzystanie konwencji horroru - zarówno tej charakterystycznej dla filmów o Obcym, jak i komiksów.

Tak prezentuje się okładka zeszytu Alien #1:

Marvel

Twórcy nadchodzącej serii podkreślają także swój entuzjazm, by w innym miejscu zaznaczyć, z jak wielką spuścizną przyjdzie im zmierzyć się w pracy twórczej. Przypomnijmy, że tytuły wypuszczane przez Dark Horse, z Alien vs. Predator na czele, niejednokrotnie były lepiej przyjmowane przez fanów niż osadzone w obrębie tej samej franczyzy filmy.