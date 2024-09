Joaquin Phoenix w końcu zabiera głos. Wyjaśni dlaczego zrezygnował z gejowskiego romansu Todda Haynesa?

fot. materiały promocyjne

Jakiś czas temu internet obiegła informacji o tym, że Joaquin Phoenix zrezygnował z udziału w filmie Todda Haynesa. Zrobił to w ostatniej chwili i na moment przed rozpoczęciem się zdjęć. Powody odejścia są nadal niejasne. Zdaniem niektórych kością niezgody były zbyt obrazowe sceny miłosne w gejowskim romansie Todda Haynesa, chociaż inni sugerują, że to właśnie on stał za zasugerowaniem pokazania aktów w odważny i rewolucyjny sposób. Co gorsza - film nie może powstać bez niego, bo ta rola została stworzona właśnie dla tego aktora.

To nie odosobniony przypadek. Joaquin Phoenix groził już odejściem przy okazji Napoleona Ridleya Scotta. Bardzo możliwe jest, że będzie musiał zapłacić twórcy i ekipie produkcyjnej odszkodowanie lub zgodzić się na inny kompromis. Hollywood jest oburzone jego zachowaniem.

Joaquin Phoenix po raz pierwszy zabiera głos w sprawie odejścia z filmu Todda Haynesa

Po raz pierwszy od rozpoczęcia się sprawy, Joaquin Phoenix zabrał głos, gdy został poproszony o wyjaśnienie powodów odejścia z tamtego projektu:

Nie czuję, żeby właściwe było mówienie o mojej opinii i perspektywie, gdy inne osoby kreatywne nie są w tym miejscu, żeby podzielić się nimi ze swojej strony. Nie sądzę, że to byłoby pomocne. Nie sądzę, że będę to wyjaśniać.