John Wick - seria już przekroczyła miliard dolarów. Dołącza do lukratywnego klubu

Lionsgate

Seria John Wick przekroczyła miliard dolarów w box office. Na ten moment ma ona na koncie 1 miliard 11 mln dolarów dzięki czterem kinowym filmom. To wszystko zasługa sukcesu Johna Wicka 4, który pobił wszelkie rekordy serii, stając się najbardziej dochodową odsłoną. Zebrał on do tej pory 425 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

John Wick - box office

John Wick to ewenement, bo jest to jedna z takich serii, w której każda kolejna odsłona nie tylko zbiera lepsze recenzje, to jeszcze więcej zarabia. Wszystko zaczęło się w 2014 roku, gdy mały film akcji John Wick pojawił się w kinach, zbierając 86 mln dolarów przy budżecie 20 mln dolarów. Po wydaniu na DVD i Blu-ray wszystko wybuchło i film szybko stał się fenomenem, którego nikt nie oczekiwał. Hollywood oszalało i każdy chciał mieć sceny akcji jak w Johnie Wicku.

Przypomnijmy, że czekamy na premierę pierwszego spin-off pt. Ballerina oraz serialu The Continental. John Wick 5 prędzej czy później powstanie, ale na razie Keanu Reeves i reżyser Chad Stahelski robią sobie przerwę od tej serii, by zająć się innymi projektami.