John Wick - skąd wzięło się imię i nazwisko głównego bohatera? Scenarzysta tłumaczy

fot. Lionsgate

John Wick stał się jedną z najbardziej znanych serii w Hollywood, która wniosła gatunek filmów akcji na nowy poziom. Obecnie prace nad czwartą produkcją z cyklu zostały wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa. Scenarzysta serii, Derek Kolstad udzielił wywiadu portalowi Comicbook. Zdradził w nim bardzo interesującą ciekawostkę. Otóż pierwszy film miał na początku nosić tytuł Scorn, a główny bohater miał być bezimienny. Natomiast John Wick wziął się z tego, że Keanu Reeves wcielający się w bohatera cały czas nazywał tak tę postać. Kolstad twierdzi, że była to świetna decyzja, ponieważ dzisiaj ten bohater stał się integralną częścią popkultury.

Scenarzysta ujawnił również, że nie jest związany z serialem The Continental, który jest spin-offem filmowej serii. Jednak cieszy się, że w przestrzeni telewizyjnej pojawi się swoisty plac zabaw, w którym będą poruszać się nowe postacie ze stworzonego przez niego świata. Natomiast Kolstad zdradził nad jakimi projektami obecnie pracuje. Są to A Company Man w reżyserii Davida Leitcha, A Map From Nowhere, za który odpowiada Chad Stahelski, A Darker Shade Of Magic dla Sony oraz dwie adaptacje gier, My Friend Pedro i Bendy and the Ink Machine.