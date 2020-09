Juggernaut wrócił. Razem z uwielbianą przez fanów grupą... sprząta ulice

Marvel

Najbardziej niepowstrzymany antybohater Marvela, Juggernaut, powraca w solowej serii. Juggernaut #1 autorstwa Fabiana Niciezy, Rona Garneya, Matta Milla, i Joe Sabino, pokaże nam jednak tego bohatera z nieco innej strony.

Cain Marko współpracuje bowiem z firmą budowlaną Damage Control, która w uniwersum Marvela znana jest ze sprzątania szkód narobionych przez bohaterów w trakcie wielu niszczycielskich walk na ulicach. Na pierwszych stronach Marko wyłania się z gruzów dopiero co zburzonego budynku, podczas gdy dwóch członków Damage Control, Prasad i Menklin, nadzorują pracę. Juggernaut pomaga im burzyć budynki, które zostały nieodwracalnie uszkodzone podczas niedawnej bitwy.

Damage Control to zdecydowanie więcej niż tylko firma budowlana, która porządkuje miejsca bitew. Ta firma dysponuje również technologią, która może nieść ogromne zniszczenie. To często są elementy i urządzenia, które zostały przez nich skonfiskowane podczas "sprzątania". Czyżby zatem ich współpraca z molochem zwanym Juggernaut nie była przypadkowa i ma on chronić zbiory Damage Control? A może jest to prostu sposób dla tej postaci na odkupienie swoich win? Dowiemy się zapewne w dalszych zeszytach miniserii.