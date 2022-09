Kapitan Ameryka 4 - będzie nowy Falcon w MCU. Kto nim zostanie?

fot. Disney/Marvel

Kapitan Ameryka 4 przedstawi nowego Falcona w MCU. Reżyser Julius Onah potwierdził to w rozmowie ze Screen Rantem, która odbyła się podczas wrześniowego D23 Expo, ale dopiero teraz została opublikowana.

MCU - nowy Falcon

Nowym Falconem zostanie Joaquin Torres, w którego wciela się Danny Ramirez. Jest to przyjaciel Sama Wilsona, którego poznaliśmy w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Filmowiec nazywa relację tych dwóch postaci jedną z jego ulubionych w nowej historii. Najwyraźniej dostaniemy przyjaźń superbohaterów w podobnym stylu jak to miało miejsce ze Stevem Rogersem i Samem Wilsonem, czyli oryginalnymi Kapitanem Ameryką i Falconem.

- Ich relacja jest jedną z moich ulubionych w filmie, ponieważ pozwala uformować emocjonalny fundament tego, jak Sam definiuje siebie w roli Kapitana Ameryki. On uwielbia tego gościa. Obaj są żołnierzami, braćmi i ich wspólna podróż to coś, co myślę będzie rezonować z widzami.

Źródło: Marvel/Disney+

Podczas D23 Expo nowego Falcona sugerował sam Kevin Feige, ale dopiero reżyser otwarcie to potwierdził. Co ważne ten wątek to bezpośrednia adaptacja komiksu, ponieważ Torres w nim również został Falconem, gdy Sam Wilson stał się Kapitanem Ameryką.

Tak wygląda Falcon Torresa w komiksach:

fot. Marvel

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2024 roku w kinach.