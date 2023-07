Kapitan Ameryka 4 - teoria o spodniach i Red Hulku obalona? Anthony Mackie odpowiada

fot. materiały prasowe

Kapitan Ameryka 4 prawdopodobnie pokaże postać Red Hulka. Wszelkie przecieki i plotki sugerują, że postać Rossa grana przez Harrisona Forda zmieni się w czerwonego olbrzyma. Fani uznali, że pierwsze zdjęcie jest tego dowodem, bo zauważyli, że Harrison Ford jest na nim w podartych spodniach. A wiemy, że po zmianie w Hulka ubranie się rozdziera.

Kapitan Ameryka 4 - co z Red Hulkiem?

Anthony Mackie, czyli tytułowy Kapitan Ameryka został zapytany o to zdjęcie i porwane spodnie przez portal comicbook.com. Jego odpowiedź dementuje teorie, ale pamiętajmy, że aktorzy mają podpisane klauzulę poufności, które zmuszają ich do tego, by otwarcie kłamać. Tak wyjaśnił kwestię spodni:

- Razem z Harrisonem znamy się od dawna. Niewiele osób o tym wie, ale to nasza druga wspólna praca. Gdy przyjechał do Atlanty, zgubili mu bagaż, więc dałem mu parę spodni, ale to były moje robocze spodnie, w których zwykle pracuję w ogrodzie.

Innymi słowy skraca wypowiedź do tego, że Harrison Ford po prostu potrzebował jakichkolwiek spodni, więc mu je dał. Jednak to wszystko jest naciągane, bo zdjęcie zostało zrobione na planie, a tam aktorzy nie chodzą w prywatnych ciuchach, tylko w kostiumach przygotowanych na potrzeby filmu, więc mało kto wierzy w wyjaśnienie Mackiego.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2024 roku.