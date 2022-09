Kapitan Ameryka grany przez innego aktora? Gwiazda Star Treka była brana pod uwagę

fot. Marvel Studios // Paramount Pictures

Chris Evans to Kapitan Ameryka. Jednak nie był on jedynym aktorem, który wówczas walczył o rolę kultowego superbohatera w filmie Marvel Studios. Okazuje się, że jednym z finalistów w boju o rolę był Ethan Peck, czyli Spock z seriali Star Trek: Discovery oraz Star Trek: Strange New Worlds.

Ethan Peck w walce o Kapitana Amerykę

Aktor był gościem konwentu DragonCon w Atlancie i tam podczas panelu ujawnił ciekawostkę o byciu branym pod uwagę do roli Kapitana Ameryki.

- Wiele lat temu byłem w małej grupie kilku aktorów branych pod uwagę do roli Kapitana Ameryki.

fot. materiały prasowe

Zdradził także, że był bliski dostania roli w The Boys. Był brany pod uwagę do postaci zwanej Deep. Wspomina, że kilkakrotnie był w finałowym etapie castingu w walce o rolę u największych reżyserów. Czasem ma koszmar z tym związany, że idzie na takie przesłuchanie i nie pamięta kwestii. Wówczas przegrywa casting na ostatniej prostej.

Obecnie Ethan Peck zbiera dobre opinie widzów oraz krytyków za rolę Spocka w uniwersum Star Treka. Powróci do niej w nadchodzącym 2. sezonie serialu Star Trek: Strange New Worlds.