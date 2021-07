5 nowych Kapitanów Ameryka jednoczy siły. Każdy z nich dostał specjalny tytuł

Leinil Francis Yu/Marvel

Choć pierwszy zeszyt serii The United States of Captain America wywołał liczne kontrowersje i podzielił komentatorów, główną intencją twórców historii powstałej z myślą o 80. rocznicy komiksowego debiutu Steve'a Rogersa jest jednoczenie. Widać to najlepiej na przykładzie zaprezentowanej w sieci grafiki, przedstawiającej ruszających razem do boju 5 nowych Kapitanów Ameryka.

Przypomnijmy, że w opowieści Rogers i Sam Wilson próbują odnaleźć skradzioną tarczę herosa, a w trakcie podróży przez Stany Zjednoczone spotykają oni młodych naśladowców herosa: wywodzącego się ze społeczności LGBT Aarona Fischera, czarnoskórą nastolatkę Nichelle Wright, przedstawiciela rdzennych Amerykanów Joego Gomeza, studentkę o filipińskich korzeniach Arielle Agbayani i żołnierza Jeremy'ego Merricka. Każda z nowych postaci zyskała również specjalny tytuł - spójrzcie sami:

The United States of Captain America #5 - okładka alternatywna

Powyższe materiały pochodzą z zeszytu The United States of Captain America #5, który ma być finałem serii. Na amerykańskim rynku zadebiutuje on 5 października.