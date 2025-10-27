Polska lektura szkolna dostanie ekranizację. Trwa casting do głównych ról

Fot. Wydawnictwo Siedmioróg

Karolcia to powieść z 1959 roku autorstwa Marii Krüger, a także lektura szkolna w Polsce. Historia opowiada o dziewczynce, która wchodzi w posiadanie wyjątkowego niebieskiego koralika, spełniającego życzenia. Od tej pory wykorzystuje go, by uszczęśliwiać ludzi wokół niej. Przez to zwraca jednak na siebie uwagę złej wiedźmy Filomeny.

Do tej pory nie powstała żadna ekranizacja dzieła. W 2001 ogłoszono co prawda prace nad adaptacją – wybrano reżyserię, Jowitę Gondek, skompletowano obsadę, a nawet nakręcono około osiemdziesiąt procent filmu – jednak projekt ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego. Dlatego na pewno wielu fanów książki ucieszy się, że wreszcie będziemy mogli zobaczyć Karolcię na ekranie.

Kogo szuka MTL Maxfilm? Odtwórców dwóch głównych ról, czyli tytułowej Karolci i jej najlepszego przyjaciela Piotrka. W obu przypadkach mają to być dzieci od 8 do 11 lat. Choć doświadczenie aktorskie jest mile widziane, nie jest wymagane. Casting odbywa się w formie online i zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada 2025 roku. Szczegółowe informacje możecie znaleźć na przykład tutaj.

MTL Maxfilm ma na koncie wiele filmów i seriali, w tym M jak miłość, Tylko mnie kochaj czy Kryminalni. W ostatnich latach dało nam na przykład wznowienie serii Kogel Mogel czy Uwierz w Mikołaja. Czas pokaże, czy ich najnowszy projekt, ekranizacja Karolci, okaże się sukcesem, czy może podzieli się adaptacji z 2001 roku.