Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Polska lektura szkolna dostanie ekranizację. Trwa casting do głównych ról

MTL Maxfilm zamieściło informację o castingu do filmu Karolcia. To powieść z 1959 roku autorstwa Marii Krüger. Wygląda więc na to, że wreszcie po wielu latach dostaniemy ekranizację dzieła. Szczegóły znajdziecie poniżej.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  lektury szkolne 
adaptacja książki karolcia
Okładka książki Fot. Wydawnictwo Siedmioróg
Reklama

Karolcia to powieść z 1959 roku autorstwa Marii Krüger, a także lektura szkolna w Polsce. Historia opowiada o dziewczynce, która wchodzi w posiadanie wyjątkowego niebieskiego koralika, spełniającego życzenia. Od tej pory wykorzystuje go, by uszczęśliwiać ludzi wokół niej. Przez to zwraca jednak na siebie uwagę złej wiedźmy Filomeny.

Do tej pory nie powstała żadna ekranizacja dzieła. W 2001 ogłoszono co prawda prace nad adaptacją – wybrano reżyserię, Jowitę Gondek, skompletowano obsadę, a nawet nakręcono około osiemdziesiąt procent filmu – jednak projekt ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego. Dlatego na pewno wielu fanów książki ucieszy się, że wreszcie będziemy mogli zobaczyć Karolcię na ekranie. 

Kogo szuka MTL Maxfilm? Odtwórców dwóch głównych ról, czyli tytułowej Karolci i jej najlepszego przyjaciela Piotrka. W obu przypadkach mają to być dzieci od 8 do 11 lat. Choć doświadczenie aktorskie jest mile widziane, nie jest wymagane. Casting odbywa się w formie online i zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada 2025 roku. Szczegółowe informacje możecie znaleźć na przykład tutaj.

MTL Maxfilm ma na koncie wiele filmów i seriali, w tym M jak miłość, Tylko mnie kochaj czy Kryminalni. W ostatnich latach dało nam na przykład wznowienie serii Kogel Mogel czy Uwierz w Mikołaja. Czas pokaże, czy ich najnowszy projekt, ekranizacja Karolci, okaże się sukcesem, czy może podzieli się adaptacji z 2001 roku. 

Źródło: mtl-maxfilm.pl

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  lektury szkolne 
adaptacja książki karolcia
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 6. Plan ochrony konserwatorskiej rancza Yellowstone wejdzie w życie - John Dutton przedstawił swój plan Beth, że w ostateczności ranczo w całości zostanie przekazane państwu. Zgodnie z tą umową nikt nie mógłby niczego rozwijać na tych ziemiach, ani ich dzielić. Teren musiałby pozostać w naturalnym stanie. Tym samym Duttonowie zrzekliby się praw do rancza.
-

Taylor Sheridan odchodzi z Paramount. Twórca Yellowstone stworzy nowe seriale gdzie indziej

2 Instytut
-

Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

3 Gothic Remake
-

Fani będą zachwyceni. Ujawniono, kto udzieli głosu Bezimiennemu w Gothic Remake

4 Biedne istoty
-

5-krotnie nominowany do Oscara reżyser potrzebuje „małej przerwy”. Koniec z filmami co roku

5 Project TAL
-

Project TAL zachwyci graczy? Koreańskie studio zapowiedziało RPG akcji w stylu Black Myth: Wukong

6 MOUSE: P.I. For Hire
-

MOUSE: P.I. For Hire z datą premiery. To strzelanka inspirowana kryminałami i animacjami z lat 30. XX wieku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV