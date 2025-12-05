Świąteczny szał w Showroomie Lenovo & Motorola: klocki, plecaki i raty 0%!

fot. Lenovo

Wpadnij do warszawskiego showroomu przy pl. Powstańców Warszawy 9 (wejście od Świętokrzyskiej) i poczuj magię świąt. Czeka tam na Ciebie strefa foto w klimacie après ski i rozgrzewający napar zimowy – idealne tło dla Twoich nowych gadżetów. Ale najważniejsze są prezenty! Do zgarnięcia są nie tylko raty 0%, ale też góra gratisów – od plecaków, przez myszki, aż po… klocki!

Zestaw obowiązkowy: plecak i myszka gratis

Jeśli do 23 grudnia zrobisz zakupy za minimum 1000 zł brutto, Lenovo dorzuci Ci w prezencie stylowy zestaw: wodoodporny plecak Lenovo Casual Backpack (idealny na laptopa do 15,6 cala) oraz bezprzewodową myszkę Lenovo 300 Wireless Compact Mouse, która działa nawet rok na jednej baterii.

Klockowa gratka dla fanów Yoga i ThinkPada

To nie koniec! Kupując notebooka z serii Yoga (np. nowiutką Yogę Slim 7i Aura Edition z ekranem OLED) lub biznesowego ThinkPada (jak ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition), otrzymasz unikalny, miniaturowy model tego laptopa do samodzielnego złożenia z klocków. To limitowany gadżet, który ozdobi każde biurko.

fot. Lenovo

Tablet z podwójną ochroną i słuchawkami

Planujesz zakup tabletu? Do końca roku w showroomie zgarniesz pakiet ochronny Accidental Damage Protection One na dwa lata oraz darmowy montaż folii ochronnej. A przy wybranych modelach czeka jeszcze jeden bonus – słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds.

Zakupy na luzie z ratami 0%

Wszystkie te cuda możesz zgarnąć bez obciążania portfela na start – w grudniu w showroomie obowiązują raty 0%. To świetna okazja, by przetestować sprzęt na żywo, poradzić się ekspertów i wyjść z workiem pełnym prezentów.

Promocja trwa do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów!