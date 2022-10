Keanu Reeves wyjawił swoją wymarzoną rolę superbohatera. To postać, która jeszcze nie miała debiutu w MCU

fot. IMDb.com

Nie od dzisiaj wiadomo, że Keanu Reeves jest fanem komiksów. Sam współtworzy nawet serię komiksową pod tytułem BRZRKR, którą ma również przenieść na wielki ekran. Aktor był gościem talk-show Jimmy'ego Kimmela. W trakcie rozmowy został zapytany o to, w jaką postać Marvela chciałby wcielić się 10-letni Keanu. Reeves stwierdził, że zapewne byłby to Ghost Rider. To zapewne zadowoli fanów, którzy od lat chcieliby obsadzić aktora w roli wspomnianego antybohatera.

Ponadto Reeves wypowiedział się w wywiadzie na temat produkcji MCU. Stwierdził, że sposób, w jaki rozwinęły się widowiska Kinowego Uniwersum Marvela na przestrzeni lat jest naprawdę spektakularny i byłoby miło być częścią czegoś takiego.

Źródło: Marvel

Keanu Reeves i MCU

Warto zaznaczyć, że Marvel Studios już od dobrych kilku lat jest zainteresowane ściągnięciem Reevesa do MCU. W rozmowie z Comicbook.com Kevin Feige przyznał, że próbują znaleźć odpowiednią drogę, aby aktor dołączył do ich świata.