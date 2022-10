Kevin Feige dostał propozycję pracy od DC? Plotka szokuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

James Gunn ma stanąć na czele DC Studios. Jednak nowa plotka mówi o tym, że szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav, zaproponował najpierw tę posadę Kevinowi Feige, który od lat przewodzi Marvel Studios.

Przypominamy, że odkąd Warner Bros. stało się Warner Bros. Discovery, David Zaslav zaczął wprowadzać liczne zmiany, by przebudować markę DC. Głośno zrobiło się między innymi o anulowaniu Batgirl i innych projektów, które zostały uznane za niewystarczające dobre.

Kevin Feige dostał propozycję pracy od DC?

DCEU w końcu przekształca się w DCU, a James Gunn i Peter Safran mają zająć się prowadzeniem franczyzy, jednak zanim zapadła ta decyzja, David Zaslav spędził miesiące, szukając kogoś odpowiedniego na to stanowisko. Above The Line podało nową informację, że szef Warner Bros. Discovery zaproponował najpierw tę posadę prezesowi Marvel Studios, Kevinowi Feige. W serwisie można przeczytać:

David Zaslav szukał kogoś pokroju Kevina Feige (i ponoć nawet spytał go o współpracę, jednak ten, oczywiście, uprzejmie odmówił), by zarządzał DCU i upewnił się, że marka jest choć w niewielkim stopniu konkurencyjna dla MCU.

James Gunn pochwalił się szefowi Marvela posadą w DC

Oczywiście, ta informacja wciąż jest tylko niepotwierdzoną plotką. Co ciekawe, James Gunn upewnił się także przez media społecznościowe, że fani zdają sobie sprawę, że nie ma żadnych negatywnych uczuć pomiędzy nim, a prezesem Marvel Studios. Zdaniem reżysera jego były szef był pierwszą osobą, której przekazał nowinę o nowej posadzie, a drugą był John Cena, gwiazda serialu Peacemaker.

