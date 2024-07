Kevin Feige o nadchodzących Avengersach. Starczy miejsca dla każdego bohatera 4. fazy MCU?

Marvel

Wiele zostało powiedziane o olbrzymiej liczbie bohaterów, jakich możemy zobaczyć w nadchodzących Avengersach. Ale czy starczy miejsca dla wszystkich? Faza czwarta dostarczyła nam masę postaci, które jak najbardziej zasługują na choćby krótki występ - Kate Bishop, Shang-Chi, She-Hulk, The Eternals, Adam Warlock... To zaledwie kilka postaci, a ta lista praktycznie się nie kończy. Co więcej, Avengers 5 oraz Avengers: Secret Wars również należą do Sagi Multiwersum, co pozostawia pole dla wielu różnych wariantów. Dlatego Kevin Feige pozostaje realistą w kwestii prawdopodobnych występów, o czym opowiedział w wywiadzie dla io9.

- Prawda jest taka, że w tych filmach o Avengersach opowiemy historię, w której nie będzie miejsca na sto tysięcy postaci. Więc trzeba będzie dokonać wyborów, to pewne. Ale to nie oznacza, że już nigdy nikogo nie zobaczysz.

Zatem nieuniknione jest to, że niektórzy bohaterowie zostaną odsunięci na bok. Tym samym ciężko ocenić, kto na pewno pojawi się w tych produkcjach. Wcześniej krążyły pogłoski o wielkim powrocie Spider-Mana jako głównego bohatera Avengers 5, chociaż na tym etapie mogło to nastąpić kilka szkiców temu.

Przewiduje się, że Marvel Studios ogłosi reżyserów obu filmów oraz nowe daty premiery podczas tegorocznego Comic-Con w San Diego. Mówi się, że wytypowano braci Russo, ale na ten moment Feige nie skomentował ich potencjalnego udziału.

