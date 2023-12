Kevin sam w Nowym Jorku - Donald Trump wymusił swój występ. Reżyser wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Chris Columbus był reżyserem Kevina samego w domu, który powrócił w kontynuacji pod tytułem Kevin sam w Nowym Jorku. W rozmowie z Business Insider wspomina bardzo negatywną interakcję z wówczas znanym biznesmenem Donaldem Trumpem, którego musiał pokazać w filmie. O co chodzi?

Kevin sam w Nowym Jorku - cameo Donalda Trumpa

- Jak przy większości lokacji w Nowym Jorku, płacisz należne i możesz w niej kręcić. Skontaktowaliśmy z hotelem Plaza, który w tych czasach należał do Trumpa, bo chcieliśmy nagrać sceny w lobby. Nie mogliśmy tego zbudować w studiu. Trump się zgodził. Zapłaciliśmy, ale postawił on warunek: "możecie kręcić w Plaza tylko, jeśli ja pojawię się w filmie". No to zgodziliśmy się na to, a gdy po raz pierwszy pokazaliśmy produkcję, stała się rzecz dziwna: ludzie wiwatowali, gdy Trump pojawił się na ekranie. Powiedziałem mojemu montażyście: "zostaw go w filmie. To scena dla widzów". Tak czy inaczej, siłą wdarł się do filmu.

Przypomnijmy, że Kevin sam w Nowym Jorku był gigantycznym sukcesem komercyjny. Film w 1992 roku zebrał na całym świecie 358,9 mln dolarów przy budżecie 28 mln dolarów.