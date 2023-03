fot. Tesla

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ogłosiła w środę rano, że otrzymała dwie skargi dotyczące odpadnięcia kierownicy w czasie jazdy w Modelu Y z 2023 roku, ponieważ nie została w nich zainstalowana śruba mocująca koło kierownicy do kolumny kierowniczej. Przeprowadzone zostanie dochodzenie, aby „ocenić zakres, częstotliwość i procesy produkcyjne związane z tym przypadkiem”. Jak wynika z komunikatu, NHTSA szacuje, że Tesla wyprodukowała w USA około 120 000 egzemplarzy Modelu Y.

Trzy lata temu wirusowym żartem stała się kwestia „kierownica, która nie odlatuje podczas jazdy” powtarzana przez Rubena Rabasa w skeczu o grupie fokusowej w serialu komediowym I Think You Should Leave with Tim Robinson dostępnym na Netfliksie.

Podczas gdy akcje przywoławcze i dochodzenia są powszechne w świecie motoryzacji, w przypadku Tesli są one częstsze niż u większości innych producentów samochodów. Model Y ma obecnie cztery dochodzenia i 11 akcji przywoławczych, według strony internetowej NHTSA. Honda CR-V ma jedno dochodzenie i zero akcji, Toyota RAV-4 zero dochodzeń i jedną akcję przywoławczą. NHTS zbada sprawę, ponieważ federalni przyglądają się kilku długotrwałym problemom z Teslami, od akcji przywoławczych spowodowanych błędami produkcyjnymi po problemy z oprogramowaniem.

Wiele z toczących się w NHTSA spraw dotyczących samochodów Tesla dotyczy oprogramowania wspomagającego jazdę. W ostatnich latach NHTSA intensywnie przygląda się zwłaszcza funkcji Autopilota, który jest jednym z głównych powodów, dla którego klienci wybierają auta tej marki. Zwolennicy Tesli i sam Elon Musk wielokrotnie twierdzili, że NHTSA jest w tym nieobiektywna.