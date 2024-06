Zwiastun The Killer's Game to jatka od kaskaderów Johna Wicka. Pomysłowe sceny walk

fot. materiały prasowe

The Killer's Game to film akcji studia Lionsgate, które odpowiedzialne jest za serię John Wick. Reżyserem jest doceniany choreograf walk i kaskader, J.J. Perry z 87Eleven - grupy, która zasłynęła realizacją scen walk w serii John Wick. Jest on też protegowanym samego Chada Stahelskiego, twórcy serii o słynnym zabójcy.

Perry zadebiutował jako reżyser kina akcji filmem Dzienna zmiana. Wcześniej pracował jako kaskader, ale wielu fanów gatunku zna go bardziej jako znakomitego choreografa walk w klasyku Champion 2, w którym Scott Adkins zagrał Boykę.

The Killer's Game - zwiastun

Zwiastun tylko dla widzów dorosłych. Obrazowe i krwawe sceny przemocy.

Projekt oparty jest na książce, której autorem jest Jay R. Bonansing. Za scenariusz odpowiadają Rand Ravich oraz James Coyne.

Główną rolę gra Dave Bautista. Na ekranie zobaczymy wielu znanych aktorów, w tym gwiazdy kina akcji: Marko Zaror, Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Pom Klementieff, Daniel Bernhardt, Drew McIntyre oraz Ben Kingsley.

The Killer's Game - o czym jest film?

Głównym bohaterem produkcji jest Joe Flood, płatny zabójca, który szczyci się tym, że uśmierca tylko osoby, które na to zasługują. Pewnego dnia mężczyzna dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory i zostało mu kilka miesięcy życia. Wobec tej fatalnej diagnozy Flood postanawia utworzyć otwarty kontrakt na swoją osobę dla zabójców z całego świata. Jednak wkrótce okazuje się, że w laboratorium doszło do pomyłki i Joe jest w pełni zdrowy. Teraz bohater będzie musiał powstrzymać swoich byłych współpracowników, którzy czyhają na jego życie.

The Killer's Game - premiera 13 września w kinach.