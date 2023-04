Killers of the Flower Moon - czas trwania filmu Scorsese. Przed seansem pójdźcie do toalety

AppleTV+

Martin Scorsese znów szaleje. Po ponad trzygodzinnym Irlandczyku jego kolejny film będzie jeszcze dłuższy. Jak donosi Total Film, Killers of the Flower Moon ma trwać ponad cztery godziny!

Killers of the Flower Moon w kinach

Choć jest to projekt platformy streamingowej Apple TV+ najpierw trafi on do kin. W Polsce dystrybutorem jest UIP, który wprowadzi go na rodzime ekrany 20 października 2023 roku. Jest to o tyle dziwne, że na świecie film trafi do kin na początku października, a 20 października do serwisu. Zobaczymy, czy data w Polsce do tej pory się nie zmieni.

Killers of the Flower Moon - opis fabuły

Produkcja opowie o serii tajemniczych zaginięć członków bogatego plemienia Osagów mieszkających na obszarach złóż ropy naftowej w Oklahomie. Sprawą zaczyna się interesować nowo powstała agencja federalna FBI w tym agent J. Edgar Hoover.

W obsadzie są między innymi: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone oraz John Lithgow. Autorem scenariusza jest nagradzany Eric Roth. Oparł go na książce pod tym samym tytułem.