Pierścienie Władzy - nowa zapowiedź finału. Czy TEN miecz to [SPOILER]?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

Już jutro, tj. 3 października 2024 roku dojdzie do zakończenia 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Przedostatni odcinek z wielkim oblężeniem Eregionu zbudował fundamenty pod pełen emocji i akcji finał. Fani obawiają się jednak, że może nie starczyć czasu ekranowego dla wszystkich wątków, które zostały napoczęte przez twórców. Mają oni dużo do pomieszczenia w ramach jednego odcinka.

W sieci pojawiła się nowa zapowiedź finałowego odcinka 2. sezonu. Już w poprzedniej widzieliśmy Balroga, ale ten ponownie pojawia się na ekranie i straszy swoją potęgą i mrokiem. Z fragmentów zapowiedzi można też wywnioskować, że Arondir jednak przeżyje starcie z Adarem z poprzedniego odcinka. To, co może ciekawić, to tajemniczy miecz, który dostaje Elendil. Zdaniem wielu fanów nawet przez sam sposób wyciągania, jest to prawdopodobnie legendarny Narsil. Dojdzie też do konfrontacji Nieznajomego z Mrocznym Czarodziejem, który wydaje się, że w końcu przeszedł do akcji i porwał dwie Harfootki.

Pierścienie Władzy - przewidywania na finał 2. sezonu

Celebrimbor zostanie zabity. Po wykuciu Pierścieni Władzy nie jest on już potrzebny Sauronowi, a jego otwarty sprzeciw wobec działań Annatara doprowadzi do jego śmierci. Przypomnijmy, że w książkach Tolkiena Sauron torturował Celebrimbora, który później stracił życie – jego ciało orkowie traktowali jak wojenny sztandar. Warto zauważyć, że mowa o torturach była już w 7. odcinku drugiego sezonu serialu.