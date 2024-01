Kingsman 3 - prace trwają. Reżyser zdradza ważny szczegół

materiały prasowe

Matthew Vaughn promuje swój najnowszy film Argylle, który już 2 lutego pojawi się w kinach. Podczas rozmowy z Colliderem padło pytanie o Kingsman 3, czyli o kontynuację serii, której bohaterem jest Eggsy. Jak idą prace?

Kingsman 3 - postęp prac

Vaughn przyznaje, że jest jeszcze w trakcie pisania scenariusza. Ma już rozpisany pierwszy akt oraz trzeci, musi dopracować drugi. Zdradził też szczegół, który będzie w centrum historii.

- Musimy zrobić Kingsman 3 zanim Colin (Firth) będzie za stary i - ośmielę się to powiedzieć - Taron też nie robi się młodszy. Kingsman 3 jest definitywnie konkluzją ich relacji. Pierwszy akt jest napisany. Trzeci akt jest napisane. Muszę popracować nad drugim aktem. Wiemy więc jak film się zacznie i jak zakończy.

Co ciekawe, pierwsze dwie części oraz prequel były dystrybuowane przez 20th Century Fox (dziś 20th Century Studio), ale niekoniecznie tak będzie z najnowszą odsłoną, bo prawa do wszystkich filmów z serii Kingsman ma jego firma produkcyjna Marv. Oznacza to, że gdy zrobi film, może go sprzedać dystrybutorowi lub platformie streamingowej.

Kingsman 3 - data premiery nie jest znana.