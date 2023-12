Kiss Of The Spider Woman - Jennifer Lopez w roli głównej. Co wiemy o produkcji musicalu?

Reklama

Jak podaje portal Deadline - Jennifer Lopez zagra główną rolę i wcieli się w postać Aurory w Kiss Of The Spider Woman. Scenariuszem do musicalu oraz reżyserią zajmie się Bill Condon, czyli twórca takich produkcji jak Dreamgirls (2006) czy Piękna i Bestia (2017). Produkcją zajmie się Barry Josephson (który ma na swoim koncie hit Disneya - Zaczarowana), oraz Greg Yolen i Matt Geller. Jennifer Lopez jest także producentką wykonawczą wraz z Elaine Goldsmith Thomas i Bennym Medina. Choreografią do filmu zajmie się Sergio Trujillo.

Według portalu Deadline, Lopez jest najlepszą kandydatką do roli Aurory - dwukrotnie nominowana do Złotego Globu aktorka, nie tylko występuje w produkcjach, ale również śpiewa i tańczy. Docenił to również ranking muzyczny The Billboard.

Kiss Of The Spider Woman - fabuła

Kiss Of Spider Woman opowiada historię homoseksualisty, który dzieli jedną celę z więźniem politycznym. Mężczyzna zdradza mu opowieści o filmach oraz swoim życiu. Niekoniecznie są one prawdziwe.

Kiss Of Spider Woman - historia innych wersji produkcji

Kiss Of Spider Woman oparty jest na produkcji z 1985 w reżyserii Hectora Babenco, nagrodzonej Oscarem. W tej wersji, Sonja Braga wcieliła się w rolę Spider Woman, a w filmie można było zobaczyć także Williama Hurta, który zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy aktor za swoją rolę. Na ekranie pojawił się też Raul Julia. Kiss Of Spider Woman oparty jest również na powieści autorstwa Manuel Puig.

Harold Prince wyreżyserował też teatralny musical i wygrał w 1993 roku nagrodę Tony Award za najlepszy musical. Produkcja wygrała też w wielu innych kategoriach. Musical zagrany był 390 razy na West End oraz 904 razy na Broadwayu.