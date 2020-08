Klasyczny wróg Spider-Mana powrócił. Jest teraz jak udoskonalona wersja Punishera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W serii Amazing Spider-Man tytułowy bohater będzie musiał zmierzyć się ze swoim klasycznym wrogiem. Z martwych powstał już Sin-Eater, ikoniczny przeciwnik Człowieka Pająka, postać, która przynajmniej niektórym fanom Marvela kojarzy się z Punisherem. Stan Carter pracował kiedyś jako detektyw i agent S.H.I.E.L.D., by po tragicznych wydarzeniach we własnym życiu zamienić się w działającego na własną rękę mściciela. Jego modus operandi jest stosunkowo proste: chce on zgładzić każdego, kogo tylko uzna za grzesznika.

W całej opowieści Sin-Eater coraz częściej bierze na celownik superbohaterów ze Spider-Manem na czele. Jak dowiadujemy się jednak z 46. odsłony serii, moce Cartera uległy zmianie: teraz nie odbiera on grzesznikom życia przy pomocy własnej broni, lecz przejmuje zarówno ich przewinienia, jak i nadludzkie zdolności - "ofiara" z moralnego punktu widzenia odradza się jako nowy człowiek.

Z zapowiedzi zeszytu Amazing Spider-Man #47 wynika, że Pajączek po raz pierwszy w całej serii stanie z Sin-Eaterem twarzą w twarz. Spójrzcie sami:

Amazing Spider-Man #46 - plansza