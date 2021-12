Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie - zwiastun i data premiery serialu Netflixa

fot. Netflix

The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window (Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie)- to właśnie tak brzmi nowa nazwa serialu. 8-odcinkowa produkcja w reżyserii Michaela Lehmanna, śledzi losy Anny (Kristen Bell), kobiety ze złamanym sercem, znudzonej monotonnym rytmem codziennego życia. Kiedy na horyzoncie pojawia się nowy, przystojny sąsiad, życie kobiety niespodziewanie nabiera bardziej interesujących barw.

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie - zwiastun

Scenarzystami oraz producentami wykonawczymi serialu zostali: Rachel Ramras, Hugh Davidson oraz Larry Dorf. Produkcja powstała za pośrednictwem wytwórni filmowej Gloria Sanchez productions. W obsadzie są także Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony oraz Benjamin Levy Aguilar

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie - premiera w Netflixie 28 stycznia 2022 roku. Pierwszy sezon ma liczyć 8 odcinków.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze