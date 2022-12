Kto ma prawa autorskie do dzieł stworzonych za pomocą AI? Rząd USA odpowiada - i już je komuś cofnął

Urząd ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych (USCO) wycofał się ze swojej wcześniejszej decyzji i orzekł, że komiks stworzony za pomocą Sztucznej inteligencji nie kwalifikuje się do ochrony praw autorskich. Chodzi o powieść graficzną Zarya of the Dawn, wygenerowaną dzięki AI przez Kris Kashtanovą.

Zdaniem USCO przez przypadek nie zarejestrowano, że komiks powstał przez program Midjourney. Szczegóły sprawy znajdziecie poniżej, a także wyjaśnienie, czym właściwie jest sztuka AI.

Rząd USA cofnął prawa autorskie do komiksu stworzonego za pomocą AI

Kris Kashtanova we wrześniu 2022 roku ogłosiła, że otrzymała amerykańskie prawa autorskie do komiksu Zarya of the Dawn, stworzonego za pomocą programu Midjourney, zamieniającego tekst na obraz. Powieść graficzna była zainspirowana jej zmarłą babcią, a twórczyni nazwała się "szybką inżynierką" (w oryginale prompt engineer, od Prompt engineering, czyli Szybkiej inżynierii) i chciała w ten sposób udowodnić, że wciąż posiada się prawa autorskie, tworząc coś przy użyciu AI.

Urząd ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych wycofał się jednak z tej decyzji i uznał że dzieło musi zostać stworzone przez człowieka, by uzyskać oficjalną ochronę prawem autorskim.

Kris Kashtanova na swoim Facebooku napisała, że USCO skontaktowało się z nią, by powiedzieć, że wycofuje ochronę prawami autorskimi, ponieważ urząd przez omyłkę przegapił, że komiks został stworzony dzięki Midjourney. Ma 30 dni na odwołanie się.

Czym są obrazy tworzone przez Sztuczną inteligencję?

Od jakiegoś czasu jest głośno o fenomenie obrazów tworzonych dzięki AI: ludzie za pomocą Sztucznej inteligencji tworzą popkulturowe crossovery, pokazują znane filmy oczami różnych reżyserów i nie tylko. Te grafiki mają szansę zaistnieć dzięki temu, że komputer uczy się przez wgrane wcześniej przez użytkowników informacje: style znanych artystów, własne zdjęcia, czy już istniejące rysunki. To właśnie dzięki nim AI tworzy nowe obrazy. Co oznacza, że najpierw trzeba maszynę nakarmić danymi, dzięki którym jest w stanie wygenerować coś nowego, a raczej przerobionego.

Jest wiele kontrowersji dotyczących AI, które szczegółowo opisaliśmy tutaj: AI pokazuje Avengersów Wesa Andersona i zmarłych aktorów dzisiaj. Sztuczna inteligencja zachwyca świat i zabija sztukę? - chodzi jednak między innymi o to, że maszyna używa grafik artystów bez ich pozwolenia, reprodukując ich styl.

USCO już wcześniej nie chciało przyznać praw autorskich sztuce produkowanej za pomocą AI - w 2022 roku odmówiło między innymi Stephenowi Thalerowi, który chciał uzyskać prawa autorskie do obrazu A Recent Entrance to Paradise.

