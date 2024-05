Kompozytor Avengersów powraca do MCU? Tak wynika z jego słów

fot. Marvel Studios

Alan Silvestri jest legendą w świecie muzyki filmowej - jego utwory można usłyszeć w Powrocie do przyszłości, Forrest Gumpie czy bajce Lilo & Stitch. Stał się również ikoną Kinowego Uniwersum Marvela. To on stworzył ikoniczną czołówkę, którą usłyszeliśmy po raz pierwszy w Avengersach w 2012 roku. Jego twórczość towarzyszyła wydarzeniom z Wojny bohaterów, Wojny bez końca oraz Końca gry. Niedawno Total Film przeprowadził wywiad z kompozytorem, pytając go o potencjalny powrót do współpracy z Marvelem.

- Cóż, wygląda na to, że może się to wydarzyć, ale nie mogę na ten temat rozmawiać. (śmiech) Zdecydowanie kocham to uniwersum.

Z tych słów wynika, że kompozytor powraca do tworzenia muzyki dla MCU. Możemy tylko spekulować, o którą produkcję może chodzić. Fantastyczna czwórka wchodzi w grę, ale Marvel Studios mógł również zatrudnić Silvestriego do nadchodzących filmów o Avengersach - kolejno 5. części (która wcześniej była zatytułowana jako The Kang Dynasty) oraz Secret Wars.

Na ten moment Silvestri jest pochłonięty pracą nad ścieżką dźwiękową do filmu braci Russo, który trafi na Netflixa jeszcze w 2024 roku. The Electric State w oczach kompozytora zapowiada się na "coś fantastycznego".

