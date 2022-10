Rusza przedsprzedażowy konkurs Huawei – do wygrania Mate 50 Pro!

fot. Huawei

Na autora najbardziej błyskotliwej odpowiedzi czeka flagowy Huawei Mate 50 Pro, który do końca trwania konkursu, czyli do 30 października 2022 roku, dostępny jest w przedsprzedaży. Do wygrania są także dwa smartfony Huawei nova 10, trzy smartwatche Huawei Watch 3 Pro Elite, a także 50 kuponów zniżkowych o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup smartfonów w sklepie huawei.pl.

Aby wziąć udział w konkursie należy na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/konkurs/ odpowiedzieć na pytanie: W jaki ciekawy sposób przetestował(a)byś aparaty Huawei Mate 50 Pro? Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest również zapisanie się do newslettera. Konkurs potrwa do 30 października 2022 roku.

fot. Huawei

Huawei Mate 50 Pro – królewska przedsprzedaż króla wydajności i jakości zdjęć

Mate 50 Pro to najnowszy i najpotężniejszy smartfon marki Huawei. Wyróżnia się zastosowaną po raz pierwszy w smartfonie 10‑stopniową przysłoną, wysoce wyrafinowanym wyglądem, rzemieślniczą dbałością o detale i trwałość, a także najwyższą wydajnością i szybkim ładowaniem. Do 30 października 2022 r., smartfon dostępny jest w ofercie specjalnej, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać wysoce cenione słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł oraz otrzymają przedłużenie gwarancji o kolejny rok.

Sugerowana cena detaliczna w wersji z pamięcią wewnętrzną 256 GB i standardowym wykończeniem w kolorach srebrnym i czarnym wynosi 5 999 zł, zaś w wersji z pamięcią 512 GB i wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym wynosi 6 499 zł.

W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści, w postaci 20 rat z RRSO 0 %, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy wreszcie szybkiej dostawy. Ponadto osoby, które opiszą i opublikują w sklepie Huawei.pl swoje odczucia z użytkowania Huawei Mate 50 Pro, otrzymają kupon na zakup wagi Huawei Scale 3 za 1 zł.