Smartfon Huawei nova 10 SE wchodzi do Polski w przedsprzedażowej promocji

fot. Huawei

Huawei nova 10 SE, podobnie jak cała jego rodzina, jest zachwycająco piękny. Z całą pewnością wyróżnia się na tle innych smartfonów, ale i swojemu właścicielowi pozwoli się wyróżnić. Ma zaledwie 7,39 mm grubości i waży 188 gramów, przez co jest smukły, lekki i wygodnie leży nawet w drobnej dłoni. Smartfon przyciąga wzrok błyszczącym, gwiezdnym pierścieniem i logo serii nova, które mienią się w światle. Wszystkie detale eksponuje gładkie, matowe wykończenie w jednym z trzech kolorów: dobrze znanych srebrnym i czarnym oraz nowym – energetycznym lazurowym.

Imponująco dynamiczny ekran OLED

Oczekiwania użytkowników względem jakości obrazu stale rosną. W nowym modelu znajduje się ekran HUAWEI FullView o przekątnej 6,67 cala wykonany w technologii OLED. Za sprawą trzech ultrasmukłych ramek zajmuje on aż 91,85% frontu urządzenia. Użytkownicy mogą spodziewać się wciągających wrażeń dzięki pełnemu pokryciu palety barw P3, wysokiej rozdzielczości FullHD+ oraz 90‑hercowej częstotliwości odświeżania obrazu i 270 Hz odświeżaniu dotyku.

Huawei nova 10 SE

Zestaw inteligentnych aparatów

Wyróżniający się wysoką rozdzielczością aparat główny 108 MP (f/1,9) oraz ultraszerokokątny aparat z matrycą 8 MP (f/2,2, kąt widzenia 112°) uzupełniony został aparatem makro 2 MP. Z przodu urządzenia znajduje się aparat o rozdzielczości 16 MP (f/2,2), z dużą matrycą 1/1,67 cala z superszybkim autofokusem z detekcją fazy. Dzięki ulepszonym algorytmom płynnego łączenia wielu pikseli oraz obrazów w jeden, zredukowano szumy, zwiększono dynamikę, odwzorowanie barw i szczegółowość a także poprawiono jakość zdjęć nocnych i portretowych oraz filmów.

Długa praca na jednym ładowaniu

Nova 10 SE mieści dużej pojemności baterię 4500 mAh, która wsparta inteligentnym zarządzaniem energią pozwala przetrwać od świtu do zmierzchu bez większego wysiłku. Na jednym ładowaniu można przykładowo oglądać wideo przez pełne 12 godzin. Znajdująca się w pudełku ładowarka Huawei SuperCharge o mocy 66 W ładuje telefon do pełna w zaledwie 38 minut. Szybkie, 10-minutowe doładowanie przełoży się na 4 godziny oglądania filmów w sieci.

Wydajność, bezpieczeństwo i współpraca

Huawei nova 10 SE wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Telefon pozwala także w pełni wykorzystać moc Super Device – rozwiązania, za sprawą którego połączenie z laptopem, monitorem, słuchawkami czy urządzeniem typu wearables marki Huawei jest bajecznie proste, intuicyjne i pewne.

Nowości w interfejsie EMUI pomagają w ochronie prywatności danych użytkownika, w formie powiadomień i przypomnień o aplikacjach posiadających i korzystających z uprawnień do najbardziej wrażliwych i kluczowych funkcji, m.in. mikrofonu, lokalizacji czy aparatu. W kategorii innowacji drobnych a wyjątkowo użytecznych w nova 10 SE należy odnotować Inteligentne Foldery, które pozwalają na szybki dostęp do wszystkich ulubionych aplikacji – wystarczy jeden dotyk odpowiedniej ikony. Nowy interfejs to płynność i szybkość działania, a także lepsze doświadczenie uruchamiania aplikacji dostępnych w ramach usług mobilnych Huawei. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, naukę, grę, komunikację czy rozrywkę, smartfony te oferują zupełnie nową, wszechstronną interaktywność, która jest prosta, szybka, płynna i niezawodna. Dla osób korzystających z urządzeń opartych o usługi mobilne Huawei, przygotowano stronę https://appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne oraz praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie Huawei.

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna Huawei nova 10 SE wynosi 1 799 zł. Jego sprzedaż regularna ruszy 31 października, natomiast od 17 do 30 października 2022 r. będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego pierwsi nabywcy będą mogli odebrać słuchawki Huawei FreeBuds SE za 1 zł.

Smartfon Huawei nova 10 SE dostępny będzie u partnerów biznesowych: u operatora sieci Plus, w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i na Huawei.pl.

W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści, w postaci 20 rat z RRSO 0 %, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy wreszcie szybkiej dostawy. Ponadto osoby, które opiszą i opublikują w sklepie Huawei.pl swoje odczucia z użytkowania smartfonów Huawei z serii nova 10, otrzymają kupon na zakup wagi Huawei Scale 3 za 1 zł.

Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie.

Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.