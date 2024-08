Fot. Materiały prasowe

Niektórzy mogli już zapomnieć lub siłą wyprzeć z pamięci fakt, że to jeszcze w tym roku odbyła się premiera katastrofalnego filmu o Madame Web. Warto natomiast przypomnieć, że to nie jedyny film z tak zwanego SMU, czyli uniwersum stworzonego przez Sony Pictures i traktującego o postaciach, które mają powiązania ze Spider-Manem. 13 grudnia 2024 roku zadebiutować ma Kraven Łowca, który w przeszłości dostał już swój zwiastun. Film wielokrotnie opóźniano, ale wydaje się, że nic już nie stanie na przeszkodzie do jego emisji. Co więcej - produkcja J.C. Chandora otrzymała już oficjalną kategorię wiekową.

Po zaprezentowanym wcześniej zwiastunie nie powinien nikogo dziwić fakt, że Kraven Łowca jest produkcją tylko dla dorosłych. R-ka została przyznana za krwawe sceny przemocy oraz wulgarny język.

Kraven Łowca - opis filmu

Opis fabuły nie został jeszcze ujawniony. Główną rolę gra Aaron Taylor-Johnson, który zdradził, że filmowy Kraven będzie ekologiem i obrońcą natury. Russell Crowe wciela się w ojca głównego bohatera. Na ekranie zobaczymy też słynnego komiksowego superłotra zwanego Rhino (Nosorożec).

Za kamerą stoi J.C. Chandor. Film nie jest częścią MCU, ale jest osadzony w tym samym uniwersum co Morbius i Venom.

Kraven Łowca - premiera filmu 13 grudnia 2024 roku.