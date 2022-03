Kraven Łowca - zdjęcia z planu. Kaskader Aarona Taylora-Johnsona bez wąsa?

fot. Marvel

Ruszyły zdjęcia do filmu Kraven Łowca i po raz pierwszy możemy przyjrzeć się lepiej tytułowej postaci. Produkcja jest projektem studia Sony, opartym na komiksach Marvela. W główną rolę wciela się Aaron Taylor-Johnson, jednak na poniższych ujęciach nie ma aktora - to jego kaskader. Z fotografii możemy jednak zgadywać, że klasyczny złoczyńca Spider-Mana będzie miał zwykły zarost, zamiast mocnego wąsa z bródką. I na pewno ciekawie jest go zobaczyć ubranego w koszulę i eleganckie spodnie.

Marvel

Kraven Łowca - pierwsze zdjęcia tytułowego bohatera

https://twitter.com/KravenSource/status/1505372261309722629

Kraven Łowca - kiedy premiera?

Za reżyserię Kraven Łowca odpowiada J.C. Chandor. Głównym złoczyńcą w produkcji będzie Foreigner (Christopher Abbott), zaś obiektem westchnień Calypso (Ariana DeBose). W filmie zobaczymy także Chameleona (Fred Hechinger). Russell Crowe wcieli się za to w ojca Kravena. Raczej nie ma szans na to, że w widowisku pojawi się Spider-Man.

Kraven Łowca - premiera kinowa 13 stycznia 2023 roku.

