Kraven, Pogromcy duchów 4 i inne. Filmy opóźnione przez strajk aktorów

fot. materiały prasowe

Reklama

Sony Pictures w obliczu strajku aktorów zmienia daty premier wielu filmów. Jest to wymuszone, ponieważ strajk uniemożliwia aktorom jakiekolwiek promowanie filmów, a to siłą rzeczy wpływa na wyniki finansowe. Biorąc pod uwagę, że opóźniają filmy, które miały wejść do kin jesienią, nikt nie spodziewa się szybkiego zakończenia strajku aktorów.

Filmy 2023 - daty premier

Opóźnione zostały następujące tytuły:

Sony Pictures ustaliło też daty kilku nadchodzących hitów:

W USA dokonano też zmiany filmu Gran Turismo. Premiera miała odbyć się 11 sierpnia (także w Polsce w tym dniu). W Ameryce Północnej tego dnia odbędą się ograniczone pokazy przedpremierowe, a film wejdzie w kinach w szerokiej dystrybucji dopiero 25 sierpnia. Na ten moment nie wiadomo, czy ta decyzja wpłynie jakkolwiek na premier w Europie, w tym w Polsce.

Oprócz tego serial telewizji FX pod tytułem Murder At The End Of The World został przesunięty z sierpnia na listopad 2023 roku. Także przez strajk aktorów.