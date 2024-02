Kroniki Spiderwick - miała być anulacja, jest pierwszy trailer. Tak wygląda serial fantasy, z którego zrezygnowało Disney+

Fot. Materiały prasowe

Pokazano pierwszy zwiastun serialu Kroniki Spiderwick, który możecie zobaczyć poniżej. Trailer jest wyjątkowo baśniowy i klimatyczny, otwierając przed widzami świat wróżek, jednorożców i innych fantastycznych stworzeń.

Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy produkcja w ogóle zostanie wyemitowana. W sierpniu 2023 roku Disney+ poinformowało, że rezygnuje z projektu ze względu na cięcia kosztów i skupienie się na IP należącym do Disneya. Było to o tyle zaskakujące, że na tym etapie zdjęcia do serialu zostały już zakończone. Jednak do października 2023 roku The Roku Channel zdążyło nabyć prawa do produkcji, a nawet zwiększyło liczbę odcinków z planowanych przez Disney+ sześciu do ośmiu.

Kroniki Spiderwick - pierwszy trailer

Kroniki Spiderwick - zdjęcia

Wcześniej pokazano też pierwsze zdjęcia zza kulis, gdy projektem zajmowało się jeszcze Disney+.

Kroniki Spiderwick

Kroniki Spiderwick - fabuła, obsada, data premiery

Kroniki Spiderwick są adaptacją popularnej serii książek dla dzieci o tym samym tytule, której autorami są Holly Black i Tony DiTerlizzi. Historia pokazuje, jak bohaterowie odkrywają magiczny świat wróżek, duszków i potworów po przeprowadzce do tajemniczego domu.

W obsadzie serialowej adaptacji są między innymi Joy Bryant, Noah Cottrell Lyon Daniels i Mychala Lee. Wraz ze zwiastunem pojawiła się także informacja o oficjalnej dacie premiery. Kroniki Spiderwick zadebiutują 19 kwietnia 2024 roku.