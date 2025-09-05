Konflikt o pola naftowe wciąż trwa. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu Landmana

Paramount+

Reklama

2. sezon serialu Landman: Negocjator właśnie otrzymał swój zwiastun. W krótkiej przebitce widzimy, jak Cami Miller (Demi Moore) umacnia swoją pozycję jako nowa, jedyna właścicielka koncernu naftowego M-Tex po pierwszym sezonie.

Landman: Negocjator - zwiastun 2. sezonu

Historia pierwszego sezonu rozgrywa się w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu i jest współczesną opowieścią o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. To opowieść pokazywana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

W nowym sezonie do swojej roli powróci Billy Bob Thornton, który zdobył za nią nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym. Ponadto ponownie zobaczymy Demi Moore, Andy'ego Garcię i Ali Larter. Do obsady w nowej serii dołączyli: Sam Elliott w nieujawnionej roli oraz Stefania Spampinato jako żona postaci Garcii.

Premiera serialu na Paramount+ już 16 listopada 2025 roku.

Landman: Negocjator - zdjęcia z 1. sezonu